Ünlü Tavuk Markasında Skandal: Satışları Durduruldu, Raflardan İndiriliyor
Ünlü süpermarket zincirinde satılan tavuk markasının bazı ürünlerinde salmonella bakterisi tespit edildi. Dev markanın tavuk ürünlerinin satışı durdu, apar topar geri toplatılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kuzey İrlanda'da tüketicileri endişelendiren bir gelişme yaşandı. Ülkenin sevilen süpermarket zincirlerinden Marks & Spencer, bazı tavuk ürünlerinde Salmonella bakterisi tespit edilmesi üzerine acil bir geri çağırma kararı aldı.
Geri çağırma kapsamında, özellikle Crispy Southern Fried Chicken Burger ve Chicken Kyiv gibi popüler ürünler yer alıyor. Bu ürünlerin belirli partilerinde Salmonella bakterisi tespit edildi.
Özellikle 26 Ocak, 30 Ocak, 31 Ocak ve 1 Şubat 2025 arasında son kullanma tarihi olan Crispy Southern Fried Chicken Burger'lar ile 26 Ocak 2025 tarihli M&S 2 Chicken Kyiv'ler risk taşıyor.
Eğer evinizde bu tarihler arasında üretilmiş Marks & Spencer Crispy Southern Fried Chicken Burger veya Chicken Kyiv ürünleri varsa, bu ürünleri sakın tüketmeyin, en yakın Marks & Spencer mağazasına iade edin.
SALMONELLA BAKTERİSİ NEDİR?
Salmonella, gıda yoluyla bulaşan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir bakteridir. Bu bakteriye maruz kalan kişilerde ishal, ateş, karın ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Özellikle yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için bu enfeksiyon daha ciddi sonuçlar doğurabilir.