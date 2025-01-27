Ünlü Tavuk Markasında Skandal: Satışları Durduruldu, Raflardan İndiriliyor

SALMONELLA BAKTERİSİ NEDİR?

Salmonella, gıda yoluyla bulaşan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir bakteridir. Bu bakteriye maruz kalan kişilerde ishal, ateş, karın ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Özellikle yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için bu enfeksiyon daha ciddi sonuçlar doğurabilir.