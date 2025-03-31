Ünlü Su Markasında Ölümcül Tehlike: İçinde Yüksek Oranda Tespit Edildi

ÇOCUKLAR İÇİN ÜRETİLEN SU ŞİŞELERİNDE TEHLİKE DAHA BÜYÜK

Araştırmada en dikkat çeken nokta ise çocuklar için özel olarak üretilen su şişelerindeki mikroplastik miktarının oldukça yüksek olması oldu. Ölçümlere göre, çocuklara yönelik bazı ürünlerde litre başına yüzlerce mikroplastik parçacığı bulundu.

Volvic Kids: Litrede 150 mikroplastik parçacığı

Vittel 33 cl Enfant: Litrede 121 parçacık

Cristaline: Litrede 80 ila 120 arasında

Fransa’da en yaygın tüketilen ve "en kaliteli içme sularından biri" olarak bilinen Cristaline markasında bile yüksek oranlarda plastik izine rastlanması, raporun dikkat çekici yönlerinden biri oldu.