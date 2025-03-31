Ünlü Su Markasında Ölümcül Tehlike: İçinde Yüksek Oranda Tespit Edildi
Fransa’da yapılan analizlerde şişelenmiş suların çoğunda yüksek miktarda mikroplastik tespit edildi. Araştırmada çocuklar için özel olarak üretilen su şişelerindeki mikroplastik miktarının diğer sulara göre çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'da çevre bilinciyle faaliyet gösteren Agir pour l’Environnement adlı kuruluşun yayımladığı son raporda, şişelenmiş sularla ilgili korkutucu sonuçlar ortaya çıktı. Artı33'ün haberine göre, Bağımsız Labocea laboratuvarında yapılan testlere dayanan analizlerde, birçok tanınmış su markasında mikroplastik parçacıklarına rastlandı.
ÇOCUKLAR İÇİN ÜRETİLEN SU ŞİŞELERİNDE TEHLİKE DAHA BÜYÜK
Araştırmada en dikkat çeken nokta ise çocuklar için özel olarak üretilen su şişelerindeki mikroplastik miktarının oldukça yüksek olması oldu. Ölçümlere göre, çocuklara yönelik bazı ürünlerde litre başına yüzlerce mikroplastik parçacığı bulundu.
Volvic Kids: Litrede 150 mikroplastik parçacığı
Vittel 33 cl Enfant: Litrede 121 parçacık
Cristaline: Litrede 80 ila 120 arasında
Fransa’da en yaygın tüketilen ve "en kaliteli içme sularından biri" olarak bilinen Cristaline markasında bile yüksek oranlarda plastik izine rastlanması, raporun dikkat çekici yönlerinden biri oldu.
SAĞLIK İÇİN BÜYÜK TEHDİT
Mikroplastiklerin sadece sindirim sistemine değil, kan dolaşımı üzerinden organlara da ulaşabildiğini belirten uzmanlar, bu parçacıkların toksik madde taşıyabileceğini vurguladı. Pestisit, ağır metal ve endüstriyel kalıntılar gibi zararlı maddeleri vücuda taşıyan mikroplastikler, bağışıklık sisteminde iltihaplara, sindirim florasında bozulmalara yol açabiliyor.