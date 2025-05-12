Ünlü Su Markası Satılıyor: Dev Anlaşma İçin Geri Sayım Başladı! Gıda Sektöründe Fırtına Kopacak
İsviçre merkezli gıda devi Nestle, bünyesinde dünyaca ünlü su markaları bulunan küresel su birimini satmaya hazırlanıyor. Şirket, satış süreci için Rothschild yatırım bankasıyla anlaşma sağladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İsviçre merkezli gıda devi Nestle, Perrier ve San Pellegrino gibi global ölçekte bilinen su markalarının yer aldığı su işini satmak üzere harekete geçti. Reuters'ın edindiği bilgilere göre, satış süreci 2024 yılı içerisinde başlatılacak ve şirketin yeniden yapılandırma stratejisinin önemli bir adımını oluşturacak. Satın alma potansiyeli olan özel sermaye fonları arasında Platinum Equity, Blackstone ve One Rock Capital Partners yer alıyor ve bu fonlarla ilk görüşmeler başladı.
DÜŞÜK GELİRLİ BÖLÜMLER GÖZDEN ÇIKARILIYOR
Yeni CEO Laurent Freixe liderliğinde Nestle, 2 bini aşkın markası arasından yalnızca en güçlü 30’una odaklanma kararı aldı. Bu kapsamda KitKat, Nescafe, NAN ve Maggi gibi yüksek performanslı ürün gruplarına öncelik verilirken, su işi gibi daha düşük gelirli bölümler gözden çıkarılıyor.
Geçtiğimiz yılın kasım ayında Nestle, su işini 1 Ocak 2024 itibarıyla bağımsız bir küresel birim haline getirdiğini açıklamış ve stratejik iş birliklerine açık olduğunu belirtmişti. Ancak şirket, bu birimin üretim kapasitesiyle ilgili bazı sorunlar yaşadığını da itiraf etmişti.
5,6 MİLYAR DOLARA SATILACAK
Kulis bilgilerine göre, Nestle su işindeki hisselerinin tamamını değil, bir kısmını elinde tutmayı planlıyor. Buna rağmen, satışa çıkarılan birimin değerinin 5 milyar euro (yaklaşık 5,6 milyar dolar) seviyesinde olduğu belirtildi.
Platinum Equity, Blackstone ve One Rock Capital Partners gibi önemli özel sermaye fonlarıyla ilk görüşmeler yapılmış durumda. Ayrıca PAI Partners ve Clayton Dubilier & Rice (CD&R) gibi başka yatırımcıların da sürece ilgi gösterdiği ifade ediliyor. Ancak satışın kesinleşip kesinleşmeyeceği henüz netlik kazanmadı.
FRANSA'DA ÜRETİM SORUNLARI DİKKAT ÇEKTİ
Analistlere göre, Nestle’nin su biriminde en çok öne çıkan marka olan Perrier, üretim kaynaklı sıkıntılarla boğuşuyor. Fransa’daki bazı üretim tesislerinde yerel yönetmeliklerle tam uyum sağlanamadığı gerekçesiyle yetkililerle Nestle arasında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşandığı bildirildi. Şirket ise yaptığı açıklamada ürünlerin güvenli olduğunu, ancak bazı uygulamaların yasal normlarla örtüşmediğini kabul etmişti. Nestle, şu an itibarıyla Fransa’daki tüm su tesislerinin mevzuata uygun şekilde faaliyet gösterdiğini özellikle vurguluyor.
KÜRESEL SU PAZARI BASKI ALTINDA
Pandemi sonrası değişen tüketici davranışları, azalan kaynaklar ve artan su kıtlığı endişeleri, şişelenmiş su sektörünü zorluyor. Nestle, 2021 yılında Kuzey Amerika’daki su markalarını 4,3 milyar dolara satmıştı. 2024’ün ilk çeyreğinde ise su biriminin geliri %2,9 artışla 874 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, şirketin toplam gelirinin %4’ünden azını oluşturuyor.