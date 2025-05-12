Ünlü Su Markası Satılıyor: Dev Anlaşma İçin Geri Sayım Başladı! Gıda Sektöründe Fırtına Kopacak

DÜŞÜK GELİRLİ BÖLÜMLER GÖZDEN ÇIKARILIYOR

Yeni CEO Laurent Freixe liderliğinde Nestle, 2 bini aşkın markası arasından yalnızca en güçlü 30’una odaklanma kararı aldı. Bu kapsamda KitKat, Nescafe, NAN ve Maggi gibi yüksek performanslı ürün gruplarına öncelik verilirken, su işi gibi daha düşük gelirli bölümler gözden çıkarılıyor.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında Nestle, su işini 1 Ocak 2024 itibarıyla bağımsız bir küresel birim haline getirdiğini açıklamış ve stratejik iş birliklerine açık olduğunu belirtmişti. Ancak şirket, bu birimin üretim kapasitesiyle ilgili bazı sorunlar yaşadığını da itiraf etmişti.