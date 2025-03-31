Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti: Tüm Şubeleri Teker Teker Kapandı

600 BİN DOLARLIK BORÇ YÜKÜ

Hızla büyüyen yapısıyla dikkat çeken BXNG Club, genişlemeye devam ederken borç yükü de arttı. İflas başvurusunda bulunan şirket, borçlarını ödeyebilmek için bazı varlıklarını satmak üzere alıcılarla müzakerelere başladı. Ancak yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı, 600 bin dolarlık borcun kapatılması hedeflenirken beklenen satış gerçekleşmedi.

BÜTÜN ŞUBELERİ TEKER TEKER KAPANDI

İflas süreci devam ederken ilk olarak Kearny Mesa’daki şube kapatıldı. Ardından Solana Beach, East Village ve Rancho Bernardo’daki salonlar da faaliyetine son verdi. Şirketin Los Angeles’ta planladığı yeni şube açılışı ise süresiz olarak ertelendi.