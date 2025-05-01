Ünlü Spor Markasında Skandal: Herkesin Severek Kullandığı O Ürünün Satışı Yasaklandı

Çocuklar ve gençler arasında popüler olan Firefly markalı koruma setleri güvenlik testinde sınıfta kaldı. Uzmanlar koruma setlerinin ciddi sakatlanmalara yol açabileceğini belirtirken yetkililer ‘Hemen iade edin’ uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ünlü Spor Markasında Skandal: Herkesin Severek Kullandığı O Ürünün Satışı Yasaklandı - Resim: 1

Çocuklar ve gençler arasında oldukça popüler olan bir spor ekipmanı hakkında kritik bir uyarı yapıldı. Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (NVWA), INTERSPORT mağazalarında satılan Firefly markasına ait bazı koruma setlerinin güvenlik testlerinde başarısız olduğunu açıkladı.

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Ünlü Spor Markasında Skandal: Herkesin Severek Kullandığı O Ürünün Satışı Yasaklandı - Resim: 2

KORUMA SETLERİ SINIFTA KALDI

Güvenlik kontrolleri sırasında, özellikle Leisureline 2.0 ve Leisureline Jr. 2.0 modellerinde yer alan bilek koruyucuların yeterli koruma sağlamadığı tespit edildi. Bu durumun olası düşme ya da çarpma anlarında ciddi yaralanmalara, özellikle bilek burkulmaları ve kırıklarına yol açabileceği belirtildi.

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Ünlü Spor Markasında Skandal: Herkesin Severek Kullandığı O Ürünün Satışı Yasaklandı - Resim: 3

TÜM SATIŞLARI DURDURULDU

Yetkililer, bu ürünleri satın alan kullanıcıları acil olarak uyararak, ürünlerin derhal kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Tüm ürünler için geri çağırma süreci başlatılırken, mağazalar üzerinden iade işlemlerinin yapılabileceği belirtildi.

Toplatılan Ürünlerin Bilgileri

Ürün Adı: Firefly Koruma Seti Leisureline 2.0

Ürün Numarası: 244921

Satış Tarih Aralığı: 27 Şubat 2023 – 30 Mart 2025

Ürün Adı: Firefly Koruma Seti Leisureline Jr. 2.0

Ürün Numarası: 244920

Satış Tarih Aralığı: 27 Şubat 2023 – 30 Mart 2025

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