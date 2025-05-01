Ünlü Spor Markasında Skandal: Herkesin Severek Kullandığı O Ürünün Satışı Yasaklandı
Çocuklar ve gençler arasında popüler olan Firefly markalı koruma setleri güvenlik testinde sınıfta kaldı. Uzmanlar koruma setlerinin ciddi sakatlanmalara yol açabileceğini belirtirken yetkililer ‘Hemen iade edin’ uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Çocuklar ve gençler arasında oldukça popüler olan bir spor ekipmanı hakkında kritik bir uyarı yapıldı. Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (NVWA), INTERSPORT mağazalarında satılan Firefly markasına ait bazı koruma setlerinin güvenlik testlerinde başarısız olduğunu açıkladı.
KORUMA SETLERİ SINIFTA KALDI
Güvenlik kontrolleri sırasında, özellikle Leisureline 2.0 ve Leisureline Jr. 2.0 modellerinde yer alan bilek koruyucuların yeterli koruma sağlamadığı tespit edildi. Bu durumun olası düşme ya da çarpma anlarında ciddi yaralanmalara, özellikle bilek burkulmaları ve kırıklarına yol açabileceği belirtildi.
TÜM SATIŞLARI DURDURULDU
Yetkililer, bu ürünleri satın alan kullanıcıları acil olarak uyararak, ürünlerin derhal kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Tüm ürünler için geri çağırma süreci başlatılırken, mağazalar üzerinden iade işlemlerinin yapılabileceği belirtildi.
Toplatılan Ürünlerin Bilgileri
Ürün Adı: Firefly Koruma Seti Leisureline 2.0
Ürün Numarası: 244921
Satış Tarih Aralığı: 27 Şubat 2023 – 30 Mart 2025
Ürün Adı: Firefly Koruma Seti Leisureline Jr. 2.0
Ürün Numarası: 244920
Satış Tarih Aralığı: 27 Şubat 2023 – 30 Mart 2025