Ünlü Spor Markasında Skandal: Herkesin Severek Kullandığı O Ürünün Satışı Yasaklandı

Çocuklar ve gençler arasında oldukça popüler olan bir spor ekipmanı hakkında kritik bir uyarı yapıldı. Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (NVWA), INTERSPORT mağazalarında satılan Firefly markasına ait bazı koruma setlerinin güvenlik testlerinde başarısız olduğunu açıkladı.