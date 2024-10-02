Ünlü Şirkete Kayyum Atandı: Herkes Şokta

İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, dev şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ünlü Şirkete Kayyum Atandı: Herkes Şokta - Resim: 1

İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'ne kayyum atanmasına karar verdi. Mahkeme bu kararı, holdingin yönetim kurulunun görev süresinin sona ermiş olmasına dayandırdı. Ayrıca, şirketin yönetim organlarının yeniden yapılandırılması ihtiyacının da kayyum atanmasının gerekçeleri arasında yer aldığı belirtildi.

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Ünlü Şirkete Kayyum Atandı: Herkes Şokta - Resim: 2

KAYYUM OLARAK ATANAN İSİM BELLİ OLDU

Kayyum olarak atanan isim Emine Leyla Kıyat oldu. Mahkeme kararı doğrultusunda, şirketin yönetim kurulu ibra edilmediği için olağanüstü genel kurul düzenlemek zorunda kalacağı ifade edildi. Mahkeme, Türk Ticaret Kanunu’nun 412. maddesi uyarınca, şirket içindeki hukuki sorunların çözümü ve ilgili işlemlerin yürütülmesi amacıyla kayyum atanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

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