Ünlü Şirkete Kayyum Atandı: Herkes Şokta

KAYYUM OLARAK ATANAN İSİM BELLİ OLDU

Kayyum olarak atanan isim Emine Leyla Kıyat oldu. Mahkeme kararı doğrultusunda, şirketin yönetim kurulu ibra edilmediği için olağanüstü genel kurul düzenlemek zorunda kalacağı ifade edildi. Mahkeme, Türk Ticaret Kanunu’nun 412. maddesi uyarınca, şirket içindeki hukuki sorunların çözümü ve ilgili işlemlerin yürütülmesi amacıyla kayyum atanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.