Ünlü Şampuan Markasında Ölümcül Bakteri Tespit Edildi: Raflardan Acil Geri Toplatılıyor

Almanya'da kuru ve yıpranmış saçlar için üretilen, oldukça bilinen bir şampuan markası, tehlikeli bakteri içerdiği gerekçesiyle acil olarak toplatılıyor. Italy markasına ait 1.068 adet şampuan şişesinde Klebsiella oxytoca bakterisinin tespit edilmesi, yetkilileri harekete geçirdi. Uzmanlar, bu bakterinin kana karışması halinde ölümcül enfeksiyonlara neden olabileceğini belirtiyor.