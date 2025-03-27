Ünlü Şampuan Markasında Ölümcül Bakteri Tespit Edildi: Raflardan Acil Geri Toplatılıyor
Almanya'da kuru ve yıpranmış saçlar için üretilen ünlü şampuan markasının içinde ölümcül Klebsiella oxytoca bakterisi tespit edildi. Italy markasına ait 1068 adet şampuan geri toplatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da kuru ve yıpranmış saçlar için üretilen, oldukça bilinen bir şampuan markası, tehlikeli bakteri içerdiği gerekçesiyle acil olarak toplatılıyor. Italy markasına ait 1.068 adet şampuan şişesinde Klebsiella oxytoca bakterisinin tespit edilmesi, yetkilileri harekete geçirdi. Uzmanlar, bu bakterinin kana karışması halinde ölümcül enfeksiyonlara neden olabileceğini belirtiyor.
SADECE GÜZELLİK SALONLARINA DAĞITILDI
Geri çağırma kararı, yalnızca güzellik salonlarına özel olarak dağıtılan ürünleri kapsıyor. Şampuanların bazıları online alışveriş platformlarında da satışa sunulmuş olsa da tehlike altındaki parti sadece profesyonel kullanıma yönelik olanlar. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), söz konusu ürünleri Sınıf 2 kategorisinde değerlendirirken, kullanıcıların bu şampuana maruz kalmasının sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı.
PARTİ KODU VE SON KULLANMA TARİHİ BELLİ OLDU
Toplatılan şampuanların parti kodu 1G27542266 olarak belirtilirken, son kullanma tarihi ise 27 Mayıs 2027 olarak açıklandı. Bu geri çağırma, Italy markasının daha önce Ocak ayında Tonico adlı başka bir şampuanında E. coli bakterisi şüphesiyle yaşadığı benzer bir sorun sonrası gerçekleşti.
ÖLÜMCÜL BAKTERİ BULUNDU
Klebsiella oxytoca bakterisi, bağırsağa zarar vermese de kan dolaşımına geçtiğinde zatürre, idrar yolu enfeksiyonları, mide bulantısı, kusma ve alt karın ağrısı gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Ağız, burun ve bağırsak yoluyla vücuda girebilen bu bakteri, özellikle bağışıklığı zayıf bireylerde hayati risk oluşturuyor. Uzmanlara göre enfekte olan hastaların yüzde 10 ila yüzde 20’sinde ölümle sonuçlanabilecek komplikasyonlar gelişebiliyor.