Ünlü Restoran Zinciri Kapanıyor: Kapısında Kuyruk Oluyordu
14 yıldır hizmet veren popüler vegan restoran zinciri menüsüne hamburger, peynir ve diğer hayvansal ürünleri dahil edince müşterileri kızdırdı. Tepkili müşteriler, restoranı düşük puanlı yorumlarla eleştiri yağmuruna tuttu. Aldığı yoğun tepkilerin ardından restoran kapanmak zorunda kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Vegan menüsüyle tanınan ünlü restoran, Sage Regenerative Kitchen & Brewery, Mayıs 2024’te hamburger, peynir ve diğer hayvansal ürünleri menüsüne dahil ederek müşteri kitlesini genişletmeyi hedefledi. Restoranın kurucusu Engelhart, hamburger, peynir ve diğer hayvansal ürünlerin çevre dostu “rejeneratif tarım” yöntemleriyle üretildiğini belirtse de, bu değişiklik vegan müşteriler arasında büyük hayal kırıklığı yarattı.
ÜNLÜ RESTORAN KAPANDI
Tepkili müşteriler, restoranı düşük puanlı yorumlarla eleştiri yağmuruna tuttu. Aldığı yoğun tepkilerin ardından 14 yıldır hizmet veren restoran kapanmak zorunda kaldı. Kapanma kararında yalnızca müşteri tepkileri değil, aynı zamanda restoranın uzun süredir devam eden mali zorlukları da etkili oldu.
Engelhart, kapanma kararını üzülerek aldıklarını belirterek, “Rejeneratif tarımı restoran konseptimizle birleştirerek yeni bir yol açabileceğimizi düşündüm, ama olmadı” dedi. Yine de bu süreçten dersler çıkardığını vurguladı.
"UTANÇ VERİCİ BİR KARAR"
Bir müşteri Yelp üzerinden, “Artık burada yemek yemeyeceğim. Eminim bu kararla birçok vegan müşterinizi kaybettiniz. Bu utanç verici bir karar” yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı, “Burası veganlar için güvenli bir alandı. Köklerinize sırt döndünüz, bu hayal kırıklığı yarattı” ifadelerini kullandı.
"SADIK MÜŞTERİLERE İHANET ETTİNİZ"
Restoranın kapanma duyurusu Instagram üzerinden yapılırken, hayvan hakları savunucularından da sert eleştiriler geldi. PETA, “Rejeneratif tarım adı altında et, süt ve yumurta servis ederek hayvanlara, gezegene ve sadık müşterilere ihanet ettiniz” açıklamasını yaptı. Bir kullanıcı ise, “Bu hayvanlar için harika bir gün. Artık şehirde restoran kılığında bir kasap daha eksildi” dedi.