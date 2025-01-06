Ünlü Restoran Zinciri Kapanıyor: Kapısında Kuyruk Oluyordu

"UTANÇ VERİCİ BİR KARAR"

Bir müşteri Yelp üzerinden, “Artık burada yemek yemeyeceğim. Eminim bu kararla birçok vegan müşterinizi kaybettiniz. Bu utanç verici bir karar” yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı, “Burası veganlar için güvenli bir alandı. Köklerinize sırt döndünüz, bu hayal kırıklığı yarattı” ifadelerini kullandı.

"SADIK MÜŞTERİLERE İHANET ETTİNİZ"

Restoranın kapanma duyurusu Instagram üzerinden yapılırken, hayvan hakları savunucularından da sert eleştiriler geldi. PETA, “Rejeneratif tarım adı altında et, süt ve yumurta servis ederek hayvanlara, gezegene ve sadık müşterilere ihanet ettiniz” açıklamasını yaptı. Bir kullanıcı ise, “Bu hayvanlar için harika bir gün. Artık şehirde restoran kılığında bir kasap daha eksildi” dedi.