Ünlü Restoran İflas Etti: Müdavimleri Şokta

Restoranın giriş kapısına asılan duygusal veda mesajında, "Sushi Glas veda ediyor, ancak hikayeler, uyum ve neşe dolu unutulmaz akşamların anıları yaşamaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya hesapları Ağustos ayında sessizliğe bürünürken, web sitesi de erişime kapatıldı. Google'da yapılan aramalarda ise restoranın "kalıcı olarak kapalı" olduğu belirtiliyor.