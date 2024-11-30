Ünlü Restoran İflas Etti: Müdavimleri Şokta
27 yıllık bir geçmişe sahip olan Sushi Glas iflas etti. Nürnberg'in kalbi Kornmarkt'ta hizmet veren restoran müşterilerine veda etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Nürnberg'in kalbi Kornmarkt'ta 27 yıldır hizmet veren Sushi Glas, müşterilerine veda etti. Şehrin en sevilen Japon restoranlarından biri olan Sushi Glas, mali zorluklar nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kaldı.
Restoranın giriş kapısına asılan duygusal veda mesajında, "Sushi Glas veda ediyor, ancak hikayeler, uyum ve neşe dolu unutulmaz akşamların anıları yaşamaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.
Sosyal medya hesapları Ağustos ayında sessizliğe bürünürken, web sitesi de erişime kapatıldı. Google'da yapılan aramalarda ise restoranın "kalıcı olarak kapalı" olduğu belirtiliyor.
Nürnberg'in yerel gazetesi Nürnberger Nachrichten'in haberine göre, ünlü şef Oliver Esch tarafından yönetilen restoran, 14 Kasım'da Nürnberg İflas Mahkemesi tarafından geçici iflas idaresine alındı. Mahkeme, ödenmemiş borçların tahsil edilmesi ve elde edilen gelirlerin özel bir hesaba aktarılması için bir yönetici görevlendirdi.
27 yıllık bir geçmişe sahip olan Sushi Glas, sadece bir restoran değil, aynı zamanda Nürnberg'in kültürel hayatında önemli bir yere sahipti. Restoranda yapılan birçok özel etkinlik ve unutulmaz anılar, şehrin hafızasında yer etmiş durumda.