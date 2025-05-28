Ünlü Peynir Markasının İçinden Çıktı: Bütün Marketlerden Teker Teker Toplatılıyor
Almanya’da satılan Thise Mejeri tarafından üretilen Kuzey Denizi Peyniri, içinde metal parçacıkları içerdiği şüphesiyle geri çağrıldı. Uzmanlar uyardı, sakın tüketmeyin.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da organik ürünleriyle bilinen dennree firması, Thise Mejeri üretimi Kuzey Denizi Peyniri için acil geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmanın nedeni, söz konusu peynirlerde sağlığı tehdit eden metalik cisimlerin bulunma ihtimali. Yaklaşık 170 gramlık parçalarda satılan ürünler, 26 Mayıs 2025 ile 1 Haziran 2025 tarihleri arasındaki son tüketim tarihlerini kapsıyor.
AĞIZ VE İÇ ORGAN YARALANMALARINA NEDEN OLABİLİR
Yetkililer, bazı örneklerde tespit edilen metal parçacıklarının yanı sıra, cam kırığı, tahta veya plastik gibi yabancı maddelerin de ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti. Bu tür maddeler, ağızda ve boğazda kesiklere, iç organ yaralanmalarına hatta kanamalara yol açabilir.
BU TARİHLERDEKİ ÜRÜNLERİ YEMEYİN
Hem dennree hem de üretici firma Thise Mejeri, belirtilen tarihlerde üretilmiş peynirleri tüketenlerin acilen ürünleri iade etmeleri gerektiğini duyurdu. İade işlemi sırasında alışveriş fişi istenmeyecek ve ürün bedeli koşulsuz iade edilecek. Ürünlerin market raflarından toplatıldığı bildirilirken, vatandaşlardan evlerinde bu peyniri bulunduranların hiçbir şekilde risk almadan imha etmeleri ya da en yakın satış noktasına götürmeleri istendi.
ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün Adı: Thise Mejeri Kuzey Denizi Peyniri
Ambalaj Şekli: Yaklaşık 170 gramlık parça
Son Tüketim Tarihi: 26.05.2025 – 01.06.2025
Risk Unsuru: Metalik yabancı madde – Ciddi sağlık tehlikesi!
Tüketicilerin bu geri çağırma uyarısını dikkate almaları, sağlıklarını korumaları açısından büyük önem taşıyor.