Ünlü Peynir Markasının İçinden Çıktı: Bütün Marketlerden Teker Teker Toplatılıyor

Almanya'da organik ürünleriyle bilinen dennree firması, Thise Mejeri üretimi Kuzey Denizi Peyniri için acil geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmanın nedeni, söz konusu peynirlerde sağlığı tehdit eden metalik cisimlerin bulunma ihtimali. Yaklaşık 170 gramlık parçalarda satılan ürünler, 26 Mayıs 2025 ile 1 Haziran 2025 tarihleri arasındaki son tüketim tarihlerini kapsıyor.

AĞIZ VE İÇ ORGAN YARALANMALARINA NEDEN OLABİLİR

Yetkililer, bazı örneklerde tespit edilen metal parçacıklarının yanı sıra, cam kırığı, tahta veya plastik gibi yabancı maddelerin de ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti. Bu tür maddeler, ağızda ve boğazda kesiklere, iç organ yaralanmalarına hatta kanamalara yol açabilir.