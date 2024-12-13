Ünlü Peynir Markasında Skandal: Ürünlerinin İçinden Çıktı! Tüm Marketlerden Toplatılıyor
Türkiye ve dünya genelince geri çağırılan ürünlere bir yenisi daha eklendi. Ünlü peynir markası Le Gruyere'nin peynirlerinde lastik yabancı madde tespit edildi. Market raflarından apar topar geri toplatılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'nın sevilen market zinciri Rewe, Le Gruyere peyniri üretiminde yaşanan bir skandalın ardından alarma geçti. Milyonlarca insanın tükettiği Le Gruyere peynirinde plastik yabancı madde tespit edildi.
Rewe yetkilileri, yapılan incelemelerde peynir içinde yaklaşık 1 milimetre çapında mavi plastik parçacıklar bulunduğunu açıkladı. Bu durum, tüketicilerde boğulma riskine ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği için büyük endişe yarattı.
Almanya Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL), tüketicileri plastik parçacık içeren peynirleri tüketmemeleri konusunda uyardı. BVL yetkilileri, plastik parçacıkların yutulması durumunda boğulma, ağız ve boğazda yaralanma gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.
Rewe, bu durumun ortaya çıkmasının ardından hemen harekete geçti ve söz konusu parti numaralarına sahip peynirleri tüm mağazalarından çekti. Bu olay, gıda güvenliği konusunda ciddi endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.
Geri çağrılan ürünün detayları:
Ürün Adı: Le Gruyere Peyniri
Ambalaj: 120 gram dilimlenmiş paket
Son Tüketim Tarihi (MHD): 13.01.2025
Parti No: 924751
EAN No: 4388844252479