Ünlü Peynir Markasında Skandal: Ürünlerinin İçinden Çıktı! Tüm Marketlerden Toplatılıyor

Rewe, bu durumun ortaya çıkmasının ardından hemen harekete geçti ve söz konusu parti numaralarına sahip peynirleri tüm mağazalarından çekti. Bu olay, gıda güvenliği konusunda ciddi endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Geri çağrılan ürünün detayları:

Ürün Adı: Le Gruyere Peyniri

Ambalaj: 120 gram dilimlenmiş paket

Son Tüketim Tarihi (MHD): 13.01.2025

Parti No: 924751

EAN No: 4388844252479