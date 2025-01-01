Ünlü Peynir Markası da Raflardan Apar Topar Toplatılıyor: Alanların Acilen İmha Etmesi Gerekiyor!
Listeria bakterisi taşıdığı belirtilen ürünlere bir yenisi daha eklendi. Marketlerde satılan ürünler raflardan toplatılırken, alanların ise acil olarak peynirleri imha etmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Federal Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL), Almanya'da satılan bir peynirde halk sağlığını tehdit eden listeria bakterisi tespit edildiğini açıkladı. Vatandaşlara, satın aldıkları peynirleri kesinlikle tüketmemeleri konusunda çağrıda bulunuldu.
LİSTERİA BAKTERİSİ TESPİT EDİLDİ
BVL’nin yaptığı açıklamaya göre, Großer Stinker yumuşak peyniri isimli ürünün 25 Aralık 2024 son kullanma tarihine sahip partisi, listeria bakterisi içeriyor. Geri çağrılan ürünle ilgili detaylar şu şekilde:
Ürün Adı: Großer Stinker Yumuşak Peynir
Son Kullanma Tarihi: 25 Aralık 2024
Ambalaj Miktarı: 280 gram
Parti Numarası: 4205
Üretici: Wilder Käser, Avusturya
Bu partideki peynirlerin Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Goslar şehrinde, Noel pazarında satışa sunulduğu bildirildi. BVL, tüketicilere bu ürünleri tüketmemeleri, satın aldıkları peyniri iade etmeleri veya güvenli bir şekilde imha etmeleri gerektiğini vurguladı.
LİSTERİA BAKTERİSİNİN TEHLİKELERİ
Listeria bakterisi, tüketildiği takdirde özellikle hassas gruplar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bakterinin neden olabileceği semptomlar arasında bulantı, kusma, ishal ve grip benzeri belirtiler yer alıyor. Ancak, listeria enfeksiyonu (listeriosis), bazı durumlarda uzun bir kuluçka döneminden sonra ortaya çıkabiliyor.
Özellikle hamile kadınlar, küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler bu bakteriye karşı daha savunmasız. Bu gruplarda enfeksiyon ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölümle sonuçlanabilecek komplikasyonlara yol açabiliyor.
ÖLÜM ORANI YÜZDE 30’A KADAR ÇIKIYOR
BVL yetkilileri, listeria bakterisinin sağlıklı kişilerde genellikle hafif belirtilerle geçtiğini, ancak büyük miktarlarda tüketilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Kanser, AIDS veya şeker hastalığı gibi bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde ise bakterinin etkilerinin daha ağır seyredebildiği ifade edildi.
Listeriosis hastalığı antibiyotiklerle tedavi edilebilse de, bazı vakalarda sepsis veya menenjite yol açabiliyor. Bu ciddi durumların ölüm oranı ise yüzde 30’a kadar çıkabiliyor.