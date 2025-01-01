Ünlü Peynir Markası da Raflardan Apar Topar Toplatılıyor: Alanların Acilen İmha Etmesi Gerekiyor!

LİSTERİA BAKTERİSİNİN TEHLİKELERİ

Listeria bakterisi, tüketildiği takdirde özellikle hassas gruplar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bakterinin neden olabileceği semptomlar arasında bulantı, kusma, ishal ve grip benzeri belirtiler yer alıyor. Ancak, listeria enfeksiyonu (listeriosis), bazı durumlarda uzun bir kuluçka döneminden sonra ortaya çıkabiliyor.

Özellikle hamile kadınlar, küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler bu bakteriye karşı daha savunmasız. Bu gruplarda enfeksiyon ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölümle sonuçlanabilecek komplikasyonlara yol açabiliyor.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 30’A KADAR ÇIKIYOR

BVL yetkilileri, listeria bakterisinin sağlıklı kişilerde genellikle hafif belirtilerle geçtiğini, ancak büyük miktarlarda tüketilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Kanser, AIDS veya şeker hastalığı gibi bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde ise bakterinin etkilerinin daha ağır seyredebildiği ifade edildi.

Listeriosis hastalığı antibiyotiklerle tedavi edilebilse de, bazı vakalarda sepsis veya menenjite yol açabiliyor. Bu ciddi durumların ölüm oranı ise yüzde 30’a kadar çıkabiliyor.