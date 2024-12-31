Ünlü Otomotiv Firması İflas Etti: Sipariş Yetiştiremiyordu

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararı şu şekilde:

Davacı Efc İnovasyon Otomotiv Gıda Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası sonucunda; Davacı Efc İnovasyon Otomotiv Gıda Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi, mahkememizin 01.10.2024 tarihli ve 2024/718 Es. sayılı ara kararı ile verilen bütün tedbirlerin, kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin derhal kaldırıldığı, davacı şirket hakkında 20.12.2024 günü saat 11:25 itibariyle iflasına karar verildiği, davacı şirkete komiser olarak atanan Abdulkadir Çetin'in 20.12.2024 günü saat 11:25 itibariyle görevinin son bulduğu, Konya İcra İflas Dairesinde 2024/8 Esas sayısıyla iflas masası oluşturulduğu, ilan olunur.