Ünlü Otomotiv Firması İflas Etti: Sipariş Yetiştiremiyordu
Konya’da üretim yapan ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Efc İnovasyon Otomotiv Gıda Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi, iflas etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye genelindeki ekonomik zorluklar, özellikle nakit akışındaki sıkıntılar nedeniyle birçok firma ödeme güçlüğü çekiyor. Tahsilatlarını yapamayan şirketler, borçlarını ödeyemeyerek iflas sürecine girmeye devam ediyor. Son olarak Konya’da üretim yapan ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Efc İnovasyon Otomotiv Gıda Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi, iflas etti. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin resmen iflasına karar verdi.
Efc İnovasyon’a 1 Ekim 2024 tarihi itibariyle 3 aylık konkordato mühleti verilmişti. Ancak, söz konusu süre zarfında şirketin mali durumunu toparlayamaması nedeniyle mahkeme, iflas kararı aldı. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasını açıklayarak, sektör temsilcileri ve ilgili taraflara gelişmeyi duyurdu. İflas kararı, Efc İnovasyon’un borçlarının ödenememesi ve faaliyetlerine devam edememesi nedeniyle alınmış oldu.
Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararı şu şekilde:
Davacı Efc İnovasyon Otomotiv Gıda Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası sonucunda; Davacı Efc İnovasyon Otomotiv Gıda Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi, mahkememizin 01.10.2024 tarihli ve 2024/718 Es. sayılı ara kararı ile verilen bütün tedbirlerin, kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin derhal kaldırıldığı, davacı şirket hakkında 20.12.2024 günü saat 11:25 itibariyle iflasına karar verildiği, davacı şirkete komiser olarak atanan Abdulkadir Çetin'in 20.12.2024 günü saat 11:25 itibariyle görevinin son bulduğu, Konya İcra İflas Dairesinde 2024/8 Esas sayısıyla iflas masası oluşturulduğu, ilan olunur.