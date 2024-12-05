Ünlü Otomotiv Devinden Büyük Fırsat! Sadece 469 Bin Liraya Satılıyor

Alman Auto Motor und Sport dergisinin düzenlediği oylamada, Topolino %37,1’lik bir oy oranıyla okurların favorisi olmayı başardı. Fiat yetkilileri, bu modelin sürdürülebilir şehir içi ulaşımı teşvik etmek amacıyla tasarlandığını belirtti.

B1 EHLİYETİ İLE KULLANILIYOR

Türkiye’de B1 ehliyetiyle, 16 yaşından itibaren kullanılabilen Topolino, şehir içi kullanım için ideal bir çözüm sunuyor. Saatte maksimum 45 km hız yapabilen araç, genç sürücüler ve şehir içindeki kısa mesafeler için güvenli bir alternatif olarak öne çıkıyor.