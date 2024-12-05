Ünlü Otomotiv Devinden Büyük Fırsat! Sadece 469 Bin Liraya Satılıyor
Fiat'ın tamamen elektrikli yeni modeli Topolino, otomotiv dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şık tasarımı ve çevre dostu özellikleriyle tanıtılan model, Almanya'da düzenlenen Autonis Ödülleri'nde Minicars (Mini Otomobiller) kategorisinde "En İyi Yeni Tasarım 2024" ödülüne layık görüldü.
Kaynak: AA
Alman Auto Motor und Sport dergisinin düzenlediği oylamada, Topolino %37,1’lik bir oy oranıyla okurların favorisi olmayı başardı. Fiat yetkilileri, bu modelin sürdürülebilir şehir içi ulaşımı teşvik etmek amacıyla tasarlandığını belirtti.
B1 EHLİYETİ İLE KULLANILIYOR
Türkiye’de B1 ehliyetiyle, 16 yaşından itibaren kullanılabilen Topolino, şehir içi kullanım için ideal bir çözüm sunuyor. Saatte maksimum 45 km hız yapabilen araç, genç sürücüler ve şehir içindeki kısa mesafeler için güvenli bir alternatif olarak öne çıkıyor.
4 SAATTE ŞARJ, SIFIR KARBON AYAK İZİ
Fiat Topolino, çevreci özellikleriyle de dikkat çekiyor. 5,4 kWh kapasiteli bataryası, standart ev tipi prizlerle 4 saatten kısa sürede tamamen şarj edilebiliyor. Bu özellik, karbon ayak izini azaltarak çevre dostu bir şehir yaşamını destekliyor.
TARİHİ İSİM, MODERN TEKNOLOJİ
Adını İtalyancada "minik fare" anlamına gelen Topolino kelimesinden alan bu model, Fiat’ın 1936-1955 yılları arasında ürettiği ikonik Fiat 500 Topolino'ya atıfta bulunuyor. Yeni Topolino, nostaljik dokunuşları modern elektrikli araç teknolojisiyle birleştirerek yeni nesil kullanıcılar için sürdürülebilir mobiliteyi vurguluyor.
FİAT TOPOLİNO TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ
Fiat'ın şehir içi ulaşımda çığır açan bu modeli, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor:
Fiat Topolino: 469.900 TL
Fiat Topolino Plus: 499.900 TL
Fiat Topolino Dolcevita: 489.900 TL