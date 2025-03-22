Ünlü Otomotiv Devleri İflasın Eşiğinde: Volkswagen'in Kritik Kararı Krizi Büyüttü
Volkswagen’in siparişlerini durdurmasıyla birlikte Alman otomotiv tedarikçileri GAW ve Schlote Harzgerode iflas etti. 15 milyon euroluk sipariş kaybı krizi daha da derinleştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’nın otomotiv sanayisinde alarm zilleri çalıyor. Sektörün önemli tedarikçilerinden Getriebe und Antriebstechnik Wernigerode GmbH (GAW) ve Schlote Harzgerode GmbH, mali darboğaz nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Her iki şirket de, Hildesheim merkezli Schlote Group çatısı altında faaliyet gösteriyor.
VOLKSWAGEN'İN KARARI KRİZİ BÜYÜTTÜ
İflas sürecinin temelinde ise otomotiv devi Volkswagen’in alım politikasında yaptığı değişiklikler yer alıyor. Schlote Group’un en büyük müşterilerinden biri olan VW’nin geçtiğimiz yıl alımları durdurması, şirketin gelir akışını sekteye uğrattı. Bu da bağlı firmaların finansal dengesini bozdu.
15 MİLYON EUROLUK SİPARİŞ KAYBI
tag24.de’nin aktardığına göre, tedarik zincirindeki bir başka oyuncu olan Hasenclever & Sohn GmbH’nin iflası, Schlote Harzgerode GmbH’ye 15 milyon euro değerindeki önemli bir siparişi kaybettirdi. Bu gelişme, şirketin mali krizini daha da derinleştirdi.
YÜZLERCE ÇALIŞANI DİKEN ÜSTÜNDE
İflas başvurusu yapan GAW ve Schlote Harzgerode GmbH, toplamda 278 çalışana istihdam sağlıyordu. Şirket çalışanları şu anda iflas yardımı ile geçimlerini sürdürmeye çalışıyor. Schlote Group’un dünya genelindeki çalışan sayısı ise yaklaşık 1.500 civarında.