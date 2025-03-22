Ünlü Otomotiv Devleri İflasın Eşiğinde: Volkswagen'in Kritik Kararı Krizi Büyüttü

VOLKSWAGEN'İN KARARI KRİZİ BÜYÜTTÜ

İflas sürecinin temelinde ise otomotiv devi Volkswagen’in alım politikasında yaptığı değişiklikler yer alıyor. Schlote Group’un en büyük müşterilerinden biri olan VW’nin geçtiğimiz yıl alımları durdurması, şirketin gelir akışını sekteye uğrattı. Bu da bağlı firmaların finansal dengesini bozdu.

15 MİLYON EUROLUK SİPARİŞ KAYBI

tag24.de’nin aktardığına göre, tedarik zincirindeki bir başka oyuncu olan Hasenclever & Sohn GmbH’nin iflası, Schlote Harzgerode GmbH’ye 15 milyon euro değerindeki önemli bir siparişi kaybettirdi. Bu gelişme, şirketin mali krizini daha da derinleştirdi.