Ünlü Otomotiv Devi İflas Etti: Ödüllü Şirket Sipariş Yetiştiremiyordu

YENİDEN YAPILANMA MÜCADELESİ

WEBO, iflas süreci başlatmasına rağmen üretim faaliyetlerine devam ediyor ve yeniden yapılandırma planı üzerinde çalışıyor. Şirket yetkilileri, bu planın hem işlerin devamlılığını sağlamayı hem de çalışanların bir kısmını işten çıkarmamak için çaba göstermeyi amaçladığını belirtiyor. Ancak, planın başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz belli değil.