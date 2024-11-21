Ünlü Otomotiv Devi Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor: Elektrikli Araçlara Geçiş Krizi Getirdi
Elektrikli araçlara geçiş sürecinin getirdiği maliyet yükü, otomotiv sektöründe krizlere yol açmaya devam ediyor. ABD merkezli otomobil devi Ford, Avrupa genelinde 4 bin çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Şirket, bu hamlenin arkasında elektrikli araç üretimine geçişte karşılaşılan yüksek maliyetlerin ve artan rekabetin etkili olduğunu belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Ford, en büyük işten çıkarmaları Almanya’da gerçekleştirecek. Şirket, Köln’deki fabrikasında 2 bin 900 kişiyi işten çıkarırken, İngiltere’de 800, diğer Avrupa ülkelerinde ise 300 çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor. Bu karar, Almanya’da toplam çalışan sayısının dörtte birinin kaybedilmesine yol açabilir.
2 MİLYAR EUROYU AŞAN YATIRIM BEKLENTİYİ KARŞILAMADI
Ford’un Köln fabrikasında, 2023 ve 2024 yıllarında elektrikli araç üretimi için yapılan 2 milyar euroyu aşan yatırım, beklentileri karşılamadı. Almanya’da daha önce 20 bin çalışanı bulunan Ford’un, 2027’ye kadar bu rakamın yarısından azına düşeceği öngörülüyor.
'ZOR AMA GEREKLİ BİR ADIM'
Ford Almanya CEO’su Marcus Wassenberg, işten çıkarmaların Avrupa’da rekabet gücünü korumak için zorunlu bir adım olduğunu ifade etti. Elektrikli araç sektöründeki maliyetlerin düşürülmesi gerektiğine dikkat çeken Wassenberg, Alman hükümetine bu alanda daha tutarlı bir politika izleme çağrısında bulundu.
Öte yandan, şirketin bu kararı alırken CO2 emisyon hedeflerinin sıkılaştırılması ve elektrikli araç talebindeki düşüş gibi dış etkenlerin de etkili olduğu belirtiliyor. Devlet teşviklerinin azalması, sektördeki mali yükü artırırken, tüketici talebini olumsuz etkiliyor.
SENDİKALARDAN SERT TEPKİ
Ford’un kararı, işçi sendikalarının tepkisini çekti. IG Metall sendikası, işten çıkarmaların daha önce yapılan iş güvencesi anlaşmalarını ihlal ettiğini savundu. Sendikanın temsilcisi David Lüdtke, çalışanların bu haberleri basından öğrenmesinin "saygısızlık" olduğunu dile getirerek, gönüllülük esasına dayalı işten çıkarmaları kabul etmeyeceklerini açıkladı.
SEKTÖR GENELİNDE KRİZ
Ford’un yaşadığı sıkıntılar, yalnızca şirketin iç dinamiklerinden değil, genel olarak Alman otomotiv sektöründeki daralma ve ekonomik belirsizliklerden de kaynaklanıyor. FDP Fraksiyon Başkanı Christian Dürr, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u, Avrupa Birliği’nin gereksiz düzenlemelerden arındırılması için Brüksel’de daha etkin adımlar atmaya davet etti.
Elektrikli araçlara geçiş sürecinin hız kazandığı bir dönemde, Ford’un işten çıkarmaları sektördeki diğer şirketler için de endişe verici bir sinyal olarak değerlendiriliyor.