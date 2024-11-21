Ünlü Otomotiv Devi Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor: Elektrikli Araçlara Geçiş Krizi Getirdi

'ZOR AMA GEREKLİ BİR ADIM'

Ford Almanya CEO’su Marcus Wassenberg, işten çıkarmaların Avrupa’da rekabet gücünü korumak için zorunlu bir adım olduğunu ifade etti. Elektrikli araç sektöründeki maliyetlerin düşürülmesi gerektiğine dikkat çeken Wassenberg, Alman hükümetine bu alanda daha tutarlı bir politika izleme çağrısında bulundu.

Öte yandan, şirketin bu kararı alırken CO2 emisyon hedeflerinin sıkılaştırılması ve elektrikli araç talebindeki düşüş gibi dış etkenlerin de etkili olduğu belirtiliyor. Devlet teşviklerinin azalması, sektördeki mali yükü artırırken, tüketici talebini olumsuz etkiliyor.