Ünlü Otomobil Modeli İçin Beklenmedik Karar: Paldır Küldür Geri Çağırılıyor!
Elektrikli otomobil dünyasında yeni bir teknik sorun gündeme geldi. Vietnam merkezli VinFast tarafından üretilen ve Pininfarina'nın tasarladığı VinFast VF 8 modeli, ABD pazarında ciddi bir geri çağırma kampanyasına neden oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araçların yaygınlaşması, yenilikçi teknolojilerle birlikte bazı teknik sorunları da beraberinde getiriyor. Geri çağırmalar, genellikle pil sistemleri veya motorların aşırı ısınması gibi problemlere odaklanırken, bu kez gündeme hava yastığı sorunu geldi.
VİNFAST VF 8’DE SORUN NEDİR?
Edinilen bilgilere göre, 12 Ekim 2022 ile 6 Ekim 2024 tarihleri arasında üretilen 4.888 adet VinFast VF 8 modeli, hava yastıklarındaki sorun nedeniyle geri çağrılıyor. Özellikle yandan darbe durumunda hava yastıklarının düzgün şekilde açılmaması, araç içindeki yolcular için ciddi güvenlik riskleri oluşturuyor. Daha da endişe verici olan, hava yastığının çarpışma sırasında sürücünün kolu ve gövdesi arasında sıkışarak yaralanmalara yol açabilme ihtimali.
NHTSA’NIN TESTLERİ KUSURU ORTAYA ÇIKARDI
Bu sorunun ortaya çıkmasında, ABD Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yürütülen uygunluk testleri etkili oldu. VinFast VF 8'in 2024 model araçları üzerinde yapılan incelemelerde, hava yastıklarının güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlendi. Bunun ardından, acil geri çağırma kampanyası başlatıldı.
ÜCRETSİZ OLARAK YAPILACAK
Uzmanlar, söz konusu arızanın ciddi bir kazaya yol açmadan çözülmesinin büyük önem taşıdığını vurguluyor. Üretici firma, sorunlu araçların sahiplerini bilgilendirerek gerekli onarım işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştireceğini açıkladı.