Ünlü Otomobil Modeli İçin Beklenmedik Karar: Paldır Küldür Geri Çağırılıyor!

VİNFAST VF 8’DE SORUN NEDİR?

Edinilen bilgilere göre, 12 Ekim 2022 ile 6 Ekim 2024 tarihleri arasında üretilen 4.888 adet VinFast VF 8 modeli, hava yastıklarındaki sorun nedeniyle geri çağrılıyor. Özellikle yandan darbe durumunda hava yastıklarının düzgün şekilde açılmaması, araç içindeki yolcular için ciddi güvenlik riskleri oluşturuyor. Daha da endişe verici olan, hava yastığının çarpışma sırasında sürücünün kolu ve gövdesi arasında sıkışarak yaralanmalara yol açabilme ihtimali.