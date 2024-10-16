Ünlü Otomobil Markası Türkiye’ye Geliyor! O İle Fabrika Kuracak
Ünlü Çinli otomobil markası o ilimize yatırım yapmaya hazırlanıyor. Yapılan yatırımla beraber 25 bin kişiye istihdam sağlanacağı belirtildi. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kurulması planlanan yeni Organize Sanayi Bölgesi, önemli bir yatırıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çinli otomobil üreticisi Chery'nin, bu bölgede fabrika kuracağı ve bu yatırımın torba yasanın TBMM’de onaylanması ile gerçekleşeceği öğrenildi.
Chery için ayrılan 1500 dönümlük arazi, firmanın yatırım planlarına uygun olarak Tekkeköy’deki yeni OSB’de tahsis edildi.
25 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK
Chery yetkilileri kısa bir süre önce Samsun’a gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Yatırımın hayata geçmesiyle 25 bin kişiye istihdam sağlanacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, Chery'nin yatırımıyla birlikte Samsun'da 500 kişilik bir Çin köyü kurulacağı da öne sürülen detaylar arasında yer alıyor.