Ünlü Otomobil Markası Türkiye’ye Geliyor! O İle Fabrika Kuracak

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kurulması planlanan yeni Organize Sanayi Bölgesi, önemli bir yatırıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çinli otomobil üreticisi Chery'nin, bu bölgede fabrika kuracağı ve bu yatırımın torba yasanın TBMM’de onaylanması ile gerçekleşeceği öğrenildi.

Chery için ayrılan 1500 dönümlük arazi, firmanın yatırım planlarına uygun olarak Tekkeköy’deki yeni OSB’de tahsis edildi.