Ünlü Otomobil Markası Fiyat Listelerini Tepetaklak Etti! Ekim Ayına Şovla Başladı
Piyasaya girdiği günden bu yana uygun ve avantajlı fiyatlarıyla dikkat çeken Çini Chery Ekim ayında da fırtına gibi girdi. Chery Ekim 2024 satış fiyat listesini paylaştı. İşte Chery’nin fiyat listesi…
Kaynak: Haber Merkezi
Piyasaya uygun fiyatlarıyla adım atan Chery, Ekim ayında da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Diğer otomobil markaları 50.000-100.000 TL arası sıfır faiz kampanyaları sunarken, Chery bu sınırları zorlayarak 300.000 TL'ye kadar sıfır faizli finansman kampanyası başlattı.
Satış rakamlarıyla da başarı gösteren Chery, mevcut araç sahiplerini bile cazip tekliflerle yeni araçlara yönlendiriyor. Chery'nin Ekim 2024 satış fiyat listesi ise markanın resmi sitesi olan cherytr.com üzerinden yayınlandı.
Chery’nin Ekim 2024 satış fiyat listesi şöyle:
OMODA 5 PRO
Vision - 1.637.000 TL
Intelligent - 1.777.000 TL
Exceptional - 1.897.000 TL
TIGGO 7 PRO MAX
Intelligent - 1.796.000 TL
Exceptional - 1.947.000 TL
TIGGO 8 PRO MAX
Intelligent - 2.027.000 TL
Exceptional - 2.177.000 TL
Çinli otomobil devi Chery’nin Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max için düzenlediği kampanyaya dair şu açıklamalarda bulundu:
"OMODA 5 PRO Exceptional ve TIGGO7 PRO MAX Exceptional versiyonlarına özel 300.000 TL / 12 ay / %0 faizli kredi avantajı veya 100.000 TL nakit alım avantajı Yetkili Satıcılarımızda sizleri bekliyor! TIGGO 8 PRO MAX Exceptional versiyonuna özel 150.000 TL nakit alım avantajı Yetkili Satıcılarımızda sizleri bekliyor!"