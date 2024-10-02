Ünlü Otomobil Markası Fiyat Listelerini Tepetaklak Etti! Ekim Ayına Şovla Başladı

Piyasaya uygun fiyatlarıyla adım atan Chery, Ekim ayında da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Diğer otomobil markaları 50.000-100.000 TL arası sıfır faiz kampanyaları sunarken, Chery bu sınırları zorlayarak 300.000 TL'ye kadar sıfır faizli finansman kampanyası başlattı.

Satış rakamlarıyla da başarı gösteren Chery, mevcut araç sahiplerini bile cazip tekliflerle yeni araçlara yönlendiriyor. Chery'nin Ekim 2024 satış fiyat listesi ise markanın resmi sitesi olan cherytr.com üzerinden yayınlandı.

Chery’nin Ekim 2024 satış fiyat listesi şöyle:

OMODA 5 PRO

Vision - 1.637.000 TL

Intelligent - 1.777.000 TL

Exceptional - 1.897.000 TL

TIGGO 7 PRO MAX

Intelligent - 1.796.000 TL

Exceptional - 1.947.000 TL

TIGGO 8 PRO MAX

Intelligent - 2.027.000 TL

Exceptional - 2.177.000 TL