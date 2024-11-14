Ünlü Otomobil Devinden 600 Bin Liralık Büyük Kampanya
Chery, Türkiye pazarına sunduğu yeni off-road markası Jaecoo’nun J7 modelinde büyük bir kampanya başlattı. Jaecoo 7, Revive versiyonu 1 milyon 905 bin lira, Evolve versiyonu ise 2 milyon 83 bin lira fiyat etiketiyle satışa sunulurken, müşterilere 600 bin liraya kadar faizsiz kredi imkânı sağlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Jaecoo markasının Türkiye’deki ilk aracı olan J7, güçlü performansı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. 0’dan 100’e 8 saniyede ulaşabilen J7, dinamik sürüş özellikleriyle off-road tutkunları için heyecan verici bir deneyim vaat ediyor.
145 KW GÜCÜNDE MOTORA SAHİP
Araçta kullanılan %80 yüksek dayanımlı çelik, güvenliği artırırken, farklı koşullarda deformasyonu engelliyor. 145 kW gücünde motoruyla dikkat çeken Jaecoo 7, lüks görünümüyle Range Rover gibi modellerle kıyaslanabiliyor. Şehir içi kullanımda da rahatlıkla tercih edilebilen araç, off-road yaşam tarzını benimseyenlere hitap ediyor.
KASIM AYINA ÖZEL KAMPANYA
Kasım ayına özel olarak Jaecoo 7 Revive versiyonuna 120 bin TL’lik nakit alım indirimi uygulanırken, krediyle almayı tercih eden müşterilere ise 12 aya kadar faizsiz ödeme seçeneği sunuluyor. Ticari müşteriler için bu kampanyada faizsiz kredi bedeli 600 bin liraya kadar çıkıyor.