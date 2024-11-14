Ünlü Otomobil Devinden 600 Bin Liralık Büyük Kampanya

KASIM AYINA ÖZEL KAMPANYA

Kasım ayına özel olarak Jaecoo 7 Revive versiyonuna 120 bin TL’lik nakit alım indirimi uygulanırken, krediyle almayı tercih eden müşterilere ise 12 aya kadar faizsiz ödeme seçeneği sunuluyor. Ticari müşteriler için bu kampanyada faizsiz kredi bedeli 600 bin liraya kadar çıkıyor.