Ünlü Otobüs Firması İflasın Eşiğinde: Kritik İBB Detayı Ortaya Çıktı

İLK DURUŞMA 2 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Mahkeme, bu süreçte şirketlerin mal varlıklarının korunmasını sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınmasına hükmetti. Ayrıca, konkordatonun başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına dair değerlendirmeler, atanacak 3 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti tarafından yapılacak. Konkordato sürecine ilişkin ilk duruşma ise 2 Temmuz 2025’te yapılacak.

Her ne kadar Türkiye'de üretim yapsa da Akia, İran'ın Tebriz merkezli büyük sanayi kuruluşlarından biri olarak tanınıyor.