Ünlü Otobüs Firması İflasın Eşiğinde: Kritik İBB Detayı Ortaya Çıktı
İBB'ye ait metrobüs ve otobüs üreten İran menşeili Akia, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Şirketin bağlı 5 firmasıyla birlikte geçici mühlet kararı aldığı süreçte, faaliyetlerin devam edip etmeyeceği 2 Temmuz’daki duruşmada netleşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait otobüs ve metrobüs filolarında aktif rol oynayan İran menşeili Akia, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bağlı bulunduğu 5 şirketle birlikte konkordato başvurusu yaptı. Türkiye’de faaliyetlerine 2014 yılında Bursa’daki Tezeller firmasını satın alarak başlayan şirket, özellikle İstanbul’daki en büyük metrobüs araçlarının üreticisi konumundaydı.
3 AYLIK SÜRE VERİLDİ
Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Mayıs 2025 itibarıyla Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Akia), AKIA HESS Otomotiv, RST Filo ve Oto Kiralama, UFT Otomotiv Temizlik Hizmetleri ve Ulaşım Motorlu Araçlar Servis Otomotiv Turizm şirketlerine yönelik 3 aylık geçici konkordato kararı verdi.
İLK DURUŞMA 2 TEMMUZ'DA YAPILACAK
Mahkeme, bu süreçte şirketlerin mal varlıklarının korunmasını sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınmasına hükmetti. Ayrıca, konkordatonun başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına dair değerlendirmeler, atanacak 3 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti tarafından yapılacak. Konkordato sürecine ilişkin ilk duruşma ise 2 Temmuz 2025’te yapılacak.
Her ne kadar Türkiye'de üretim yapsa da Akia, İran'ın Tebriz merkezli büyük sanayi kuruluşlarından biri olarak tanınıyor.