Ünlü Otel Devi İflas Etti: Rezervasyonlar Tek Tek İptal Ediliyor

Almanya'nın en hızlı büyüyen otel zincirlerinden biri olarak gösterilen Achat Hotels, 2023 yılında 14 yeni otel açarak sektörde büyük bir ses getirmişti. Ancak şirket, 2023 mali tablolarında yatırımlarını sıfır gerçeğe uygun değerle muhasebeleştirerek zor durumda olduğunu belirtti. Zorlu bir piyasa ortamında yükümlülüklerini karşılayamayan şirket, sonunda iflas yoluna başvurmak zorunda kaldı.