Ünlü Otel Devi İflas Etti: Rezervasyonlar Tek Tek İptal Ediliyor
En hızlı büyüyen otel zincirlerinden biri olarak gösterilen Almanya'daki Achat Hotels, iflasın eşiğinde geldi. Diken üstünde olan müşteriler rezervasyonlarını tek tek iptal etmeye başladı.
Kaynak: Artı49
Geçen yıl 14 yeni otel açan Alman otel zinciri Achat Hotels, beklenmedik bir şekilde iflas başvurusunda bulundu. Bu gelişme, otelcilik sektöründe şok etkisi yaratırken, şirketin hızlı büyüme stratejisinin sürdürülemez belirtildi.
Almanya'nın en hızlı büyüyen otel zincirlerinden biri olarak gösterilen Achat Hotels, 2023 yılında 14 yeni otel açarak sektörde büyük bir ses getirmişti. Ancak şirket, 2023 mali tablolarında yatırımlarını sıfır gerçeğe uygun değerle muhasebeleştirerek zor durumda olduğunu belirtti. Zorlu bir piyasa ortamında yükümlülüklerini karşılayamayan şirket, sonunda iflas yoluna başvurmak zorunda kaldı.
İflas başvurusunu duyuran GBK Beteiligungen AG, 2016 yılından bu yana Achat Hotel- und Immobilienbetriebsgesellschaft mbH’de yaklaşık yüzde 10’luk dolaylı bir hisseye sahip. Achat, Almanya'da 5.800'den fazla odaya sahip 50 üç ve dört yıldızlı otel işletiyor.
REZERVASYONLAR NE OLACAK?
Müşteriler rezervasyonlarını tek tek iptal etmeye başladı. Achat Hotels'te rezervasyonu olan müşteriler diken üstünde ve durumla ilgili olarak şirketin resmi internet sitesinden veya rezervasyon yaptıkları acentelerden bir açıklama bekliyor.