Ünlü Mobilya Devinden Flaş Karar: Bütün Şubeleri Apar Topar Kapanıyor
30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Trees n Trends, iflas etmeden tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Artan maliyetler ve dijitalleşme karşısında ayakta kalamayan aile şirketi, sektöre veda ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'de faaliyet gösteren ve 30 yılı aşkın süredir hizmet veren mobilya zinciri Trees n Trends, iflas başvurusunda bulunmaksızın tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Aile işletmesi olan marka, uzun yıllardır müşterilerine sunduğu ürün çeşitliliği ve mağaza deneyimiyle tanınıyordu.
ZAMANIN RUHU DEĞİŞTİ, MAĞAZALAR DAYANAMADI
1992 yılında kurulan Trees n Trends, ev dekorasyonundan dış mekan ürünlerine, yapay çiçeklerden sezonluk süslemelere ve kadın modasına kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyordu. Özellikle alışveriş merkezlerinin yaygınlaşmadığı dönemde, toplumun ihtiyacına göre şekillenen ürün seçenekleriyle öne çıkan marka, son yıllarda artan dijitalleşme ve ekonomik zorluklarla mücadele edemedi.
İnternet üzerinden mobilya ve dekorasyon ürünlerinin kolaylıkla satın alınabilir hale gelmesi, yükselen kira ve personel giderleri ile birlikte perakende sektöründeki belirsizlikler, Trees n Trends gibi birçok markayı zor durumda bıraktı. Şirket de bu zorluklar karşısında tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.
BÜTÜN MAĞAZALAR TEK TEK KAPANACAK
Trees n Trends, ABD’de altı farklı eyalette fiziksel mağazalarıyla ve çevrim içi satış kanalıyla hizmet veriyordu. Ancak markanın sahibi olan aile, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Burada işimizi çok severek yapıyoruz ama artık veda etme zamanı geldi. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda tüm operasyonlarımızı sonlandıracağız" ifadelerini kullandı. Kapanış sürecine dair kesin tarihler ya da olası tasfiye satışları hakkında ise henüz net bir açıklama yapılmadı.