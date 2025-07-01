Ünlü Mobilya Devinden Flaş Karar: Bütün Şubeleri Apar Topar Kapanıyor

BÜTÜN MAĞAZALAR TEK TEK KAPANACAK

Trees n Trends, ABD’de altı farklı eyalette fiziksel mağazalarıyla ve çevrim içi satış kanalıyla hizmet veriyordu. Ancak markanın sahibi olan aile, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Burada işimizi çok severek yapıyoruz ama artık veda etme zamanı geldi. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda tüm operasyonlarımızı sonlandıracağız" ifadelerini kullandı. Kapanış sürecine dair kesin tarihler ya da olası tasfiye satışları hakkında ise henüz net bir açıklama yapılmadı.