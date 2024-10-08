Ünlü Milyarderin Miras Kavgası: Eski Eşiyle Yeni Eşi Birbirine Girdi

Alaudinov, 2005 yılında inşa ettiği otelin yüzde 95'ine sahip olduğunu, sadece yüzde 5'inin eski eşi ve oğluna ait olduğunu ifade etti. Ancak, eski eşi ve oğlu, sahte belgelerle yönetim kurulu toplantısı yaparak hisseleri ele geçirdiklerini öne sürdüler. Alaudinov, bu iddiaları reddederek, eski eşinin yakın zamanda tanıştığı Medina Kaykharova'ya yüzde 45'lik hisseyi bedelsiz devrettiğini iddia etti.