Ünlü Milyarderin Miras Kavgası: Eski Eşiyle Yeni Eşi Birbirine Girdi
Antalya'nın önde gelen otellerinden biri olan Crowne Plaza'nın sahibi olduğu şirketin hissedarları, miras kavgasına tutuştu. Mal paylaşımında eski eş ve yeni eş birbirine girdi.
Kaynak: Sabah
Crowne Plaza Oteli'nin sahibi Rus iş insanı Arbi Alaudinov, boşanma aşamasındaki eşi Alla Alaudinov ve oğlu Akhmed Alaudinov ile 80 milyon euro değerindeki mal varlığı üzerinden hukuki bir mücadeleye girdi. Alaudinov, eski eşini ve oğlunu sahte yönetim kurulu toplantısı düzenleyerek şirketin hisselerini ele geçirmeye çalışmakla suçluyor.
Antalya'nın önde gelen otellerinden biri olan Crowne Plaza'nın sahibi olduğu şirketin hissedarları arasında yaşanan bu anlaşmazlık, Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor.
Alaudinov, 2005 yılında inşa ettiği otelin yüzde 95'ine sahip olduğunu, sadece yüzde 5'inin eski eşi ve oğluna ait olduğunu ifade etti. Ancak, eski eşi ve oğlu, sahte belgelerle yönetim kurulu toplantısı yaparak hisseleri ele geçirdiklerini öne sürdüler. Alaudinov, bu iddiaları reddederek, eski eşinin yakın zamanda tanıştığı Medina Kaykharova'ya yüzde 45'lik hisseyi bedelsiz devrettiğini iddia etti.
SERVETİN SAHİBİ KİM OLACAK?
80 milyon euro değerindeki servetin sahibi olacak kişi, yargının vereceği kararla belirlenecek. Alaudinov, eski eşi ve oğlunun şirketin tamamını ele geçirmeye çalıştığını ve kendisini haksız yere suçladığını belirtirken, eski eşi ise Alaudinov'un yeni eşine yaptığı hisse devrini hukuka aykırı bulduğunu savunuyor. Davanın sonuçları, bu önemli mal paylaşımının akıbetini belirleyecek.