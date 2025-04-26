Ünlü Meyve Suyu Markasının İçinde Zararlı Madde Tespit Edildi! Binlerce Şişe Raflardan İniyor
ABD'de ünlü bir meyve suyu markası, ürünlerinde zararlı madde tespit edilme ihtimali nedeniyle binlerce şişeyi piyasadan topluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren S. Martinelli & Company, ürettikleri elma sularında patulin adlı toksik maddenin bulaşma ihtimali üzerine 7234 kasalık ürünü gönüllü olarak geri çağırma kararı aldı.
18 Mart 2025 tarihinde Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından başlatılan bu geri çağırma süreci, Sınıf II kategorisinde değerlendirildi. Bu sınıf, ürünlerin sağlık riski taşıma ihtimalinin düşük olduğunu belirtse de, tedbir amacıyla ürünlerin tüketilmemesi isteniyor. Geri çağırma işlemleri halen devam ediyor.
HANGİ MEYVE SULARI ETKİLENDİ?
Marka: S. Martinelli & Company Elma Suyu
Ambalaj: Beyaz metal kapaklı, şeffaf veya yarı saydam yuvarlak cam şişeler (10 oz); her pakette 4 şişe, kasa başına 6 paket.
UPC Kodu: 0 41244 04102 2
Son Tüketim Tarihi: 5 Aralık 2026
PATULİN NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?
Patulin, bazı küf türleri tarafından özellikle elmalarda üretilen doğal bir toksindir. Yüksek miktarda patulin alımı mide bulantısı, bağırsak sorunları ve çeşitli geçici sağlık şikayetlerine neden olabilir. Uzmanlar, söz konusu ürünü tüketen kişilerin herhangi bir rahatsızlık hissetmeleri durumunda derhal sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye ediyor.