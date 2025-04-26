Ünlü Meyve Suyu Markasının İçinde Zararlı Madde Tespit Edildi! Binlerce Şişe Raflardan İniyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren S. Martinelli & Company, ürettikleri elma sularında patulin adlı toksik maddenin bulaşma ihtimali üzerine 7234 kasalık ürünü gönüllü olarak geri çağırma kararı aldı.

18 Mart 2025 tarihinde Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından başlatılan bu geri çağırma süreci, Sınıf II kategorisinde değerlendirildi. Bu sınıf, ürünlerin sağlık riski taşıma ihtimalinin düşük olduğunu belirtse de, tedbir amacıyla ürünlerin tüketilmemesi isteniyor. Geri çağırma işlemleri halen devam ediyor.