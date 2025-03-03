Ünlü Meyve Suyu Markası İflasın Eşiğinde: Bütün Marketlerde Satılıyordu

Türkiye'de bütün marketlerde satılan ve kahvaltılarda sıklıkla tercih edilen Tropicana meyve suyu, özellikle son yıllarda ciddi mali sorunlarla mücadele ediyor. 1947 yılında ABD'de kurulan ve portakal suyu sektöründe önemli bir yere sahip olan marka, Florida'daki doğal afetler ve ormanlık alanları etkileyen hastalıkların yayılması nedeniyle büyük bir üretim kaybı yaşadı. Portakal üretiminde son 88 yılın en düşük seviyesine düşmesinin beklendiği belirtildi.