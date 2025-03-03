Ünlü Meyve Suyu Markası İflasın Eşiğinde: Bütün Marketlerde Satılıyordu
Dünyaca ünlü meyve suyu markası Tropicana, son yıllarda ciddi mali sorunlarla mücadele ediyor. Türkiye'de bütün marketlerde satılan meyve suyu markası iflasın eşiğinde.
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Türkiye'de bütün marketlerde satılan ve kahvaltılarda sıklıkla tercih edilen Tropicana meyve suyu, özellikle son yıllarda ciddi mali sorunlarla mücadele ediyor. 1947 yılında ABD'de kurulan ve portakal suyu sektöründe önemli bir yere sahip olan marka, Florida'daki doğal afetler ve ormanlık alanları etkileyen hastalıkların yayılması nedeniyle büyük bir üretim kaybı yaşadı. Portakal üretiminde son 88 yılın en düşük seviyesine düşmesinin beklendiği belirtildi.
SATIŞLAR DÜŞTÜ, ZARAR BÜYÜYOR
CNN Business'ın haberine göre Tropicana, çeyrekte gelirlerinde yüzde 4'lük bir düşüş yaşarken, net kârı yüzde 10 düştü. Şirketin çoğunluk hissesine sahip olan PAI Partners, 30 milyon dolarlık acil bir kredi sağlarken azınlık hisseye sahip PepsiCo, yatırımının değerini 135 milyon dolar düşürdü.
ŞİŞEYİ KÜÇÜLTMESİ TEPKİ ÇEKTİ
Şirketin yeniden markalaşma çalışmaları kapsamında ambalaj tasarımında şişe boyutlarını küçültmesi de tüketiciler tarafından olumsuz karşılandı. Tropicana, fiyatları artırmamak adına 52 ons'luk şişeyi 46 ons'a düşürdü. Ancak bu, markanın sadık müşterileri tarafından "hile" olarak değerlendirildi.