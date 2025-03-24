Ünlü Medya Devi İflasın Eşiğinde: Tüm Dengeler Değişiyor! Birden Fazla Şirketi Krizden Etkilendi
Almanya merkezli ünlü dijital yayın platformu Sporttotal iflas başvurusunda bulundu. Finansal zorluklar nedeniyle alınan kararda iflas süreci yalnızca ana şirketle sınırlı kalmadı, Sporttotal’a bağlı 6 iştirak de bu süreçten doğrudan etkilendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya merkezli ünlü dijital yayın platformu Sporttotal, mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirketin yaptığı açıklamada, yaşanan finansal sorunlara rağmen hizmetlerin aksamadan sürdürüleceği belirtildi. İflas süreci yalnızca ana şirketle sınırlı kalmadı.
BİRDEN FAZLA ŞİRKETİ ETKİLEDİ
Sporttotal’a bağlı 6 iştirak de bu süreçten doğrudan etkilendi. Ancak, Sporttotal Venus GmbH ile Amerika merkezli Stadium US Inc. iflas kapsamında yer almadı. Şirket, özellikle futbol liglerinde kullanılan kamera sistemleriyle öne çıkıyor ve karşılaşmaları kendi platformu üzerinden canlı yayınlıyordu.
PROJELERDEKİ AKSAKLIKLAR KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ
Sporttotal, mali darboğaza sürüklenmesinin nedenleri arasında uluslararası projelerdeki gecikmeleri ve başarısız sermaye artırımı girişimlerini gösterdi. Şirketin finansman sağlamada yaşadığı zorluklar iflas kararında belirleyici oldu.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, iflas sürecinin şirket yönetimi altında yürütüleceği ve operasyonel faaliyetlerin bu süreçte devam edeceği bildirildi. Şirket yetkilileri, "Bu süreç, müşterilerimiz açısından herhangi bir kesintiye yol açmayacak" ifadesini kullandı.
Öte yandan, Sporttotal geçmişte yayın kalitesiyle ilgili eleştirilere de maruz kalmıştı. Bu gerekçeyle Almanya'nın Regionalliga West yönetimi, daha önce şirketle olan yayın anlaşmasını sonlandırmıştı.