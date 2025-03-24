Ünlü Medya Devi İflasın Eşiğinde: Tüm Dengeler Değişiyor! Birden Fazla Şirketi Krizden Etkilendi

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, iflas sürecinin şirket yönetimi altında yürütüleceği ve operasyonel faaliyetlerin bu süreçte devam edeceği bildirildi. Şirket yetkilileri, "Bu süreç, müşterilerimiz açısından herhangi bir kesintiye yol açmayacak" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Sporttotal geçmişte yayın kalitesiyle ilgili eleştirilere de maruz kalmıştı. Bu gerekçeyle Almanya'nın Regionalliga West yönetimi, daha önce şirketle olan yayın anlaşmasını sonlandırmıştı.