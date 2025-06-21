Ünlü Market Zincirinden Beklenmedik Karar: Şubelerini Teker Teker Kapatıyor

PERSONELE GÜVENCE VERİLDİ

Mağaza kapanışlarının çalışanlar açısından olumsuz bir tablo oluşturmayacağı belirtildi. Kroger, etkilenen personelin şirketin farklı mağazalarına veya bölümlerine yönlendirileceğini, böylece istihdamın korunacağını duyurdu. Bu açıklama, iş güvencesi açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendirildi.

SEKTÖRDE STRATEJİK DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Kroger’in bu adımı, yalnızca bir mali tasarruf hamlesi değil, aynı zamanda perakende sektöründeki değişen dinamiklere uyum sağlama stratejisi olarak yorumlanıyor. Şirket, geleceğe dönük büyüme planlarını daha sürdürülebilir ve dijital odaklı bir yapı üzerine kurmayı amaçlıyor.