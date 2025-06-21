Ünlü Market Zincirinden Beklenmedik Karar: Şubelerini Teker Teker Kapatıyor
ABD’li süpermarket devi Kroger, düşük performans gerekçesiyle 60’tan fazla mağazasını kapatma kararı aldı. 100 milyon dolarlık zarar açıklanırken, çalışanların işsiz kalmayacağı ve farklı birimlere yönlendirileceği belirtildi. Şirket, dijitalleşme ve müşteri deneyimine odaklanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Amerika’nın önde gelen süpermarket zincirlerinden Kroger, düşük performans sergileyen mağazaları nedeniyle önemli bir küçülme kararına imza attı. Şirket, 2026 yılının sonuna kadar 60’tan fazla şubesini kapatacağını duyurdu. Bu adım, şirketin son yıllarda attığı en büyük operasyonel dönüşüm hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor.
100 MİLYON DOLARLIK ZARAR AÇIKLANDI
Kroger’in 2025 mali yılına ilişkin raporunda, kapatılacak mağazaların şirkete yaklaşık 100 milyon dolarlık maddi kayba neden olduğu ifade edildi. Ancak şirket yönetimi, bu kaybın uzun vadede stratejik bir yeniden yapılanmanın parçası olduğunu ve yatırımların daha verimli alanlara yönlendirileceğini açıkladı.
ODAK MÜŞTERİ DENEYİMİ VE YENİLİKÇİ YATIRIMLAR
Şirketin açıklamasına göre, kapatma kararının ardından müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projelere ve dijitalleşme süreçlerine öncelik verilecek. Kroger, lojistik ve hizmet kalitesine yatırım yaparak müşteri bağlılığını güçlendirmeyi hedefliyor.
PERSONELE GÜVENCE VERİLDİ
Mağaza kapanışlarının çalışanlar açısından olumsuz bir tablo oluşturmayacağı belirtildi. Kroger, etkilenen personelin şirketin farklı mağazalarına veya bölümlerine yönlendirileceğini, böylece istihdamın korunacağını duyurdu. Bu açıklama, iş güvencesi açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendirildi.
SEKTÖRDE STRATEJİK DÖNÜŞÜM SÜRECİ
Kroger’in bu adımı, yalnızca bir mali tasarruf hamlesi değil, aynı zamanda perakende sektöründeki değişen dinamiklere uyum sağlama stratejisi olarak yorumlanıyor. Şirket, geleceğe dönük büyüme planlarını daha sürdürülebilir ve dijital odaklı bir yapı üzerine kurmayı amaçlıyor.