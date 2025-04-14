Ünlü Market Zincirinden Beklenmedik Karar: Şubelerini Tek Tek Kapatıyor

ŞİRKET ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİ DE SATIŞA ÇIKARMAYI PLANLIYOR

Louis Delhaize Grubu, kapanacak hipermarketlerin yer aldığı alışveriş merkezlerini satışa çıkarmayı planlıyor. Ancak grup, bu alanlarda ticaretin tamamen sona ermesini istemiyor ve farklı işletmeler aracılığıyla ticari faaliyetin devamını umut ediyor.

Grup, uzun süredir Belçika’daki Cora mağazalarına alıcı bulmaya çalışıyordu. Fransa’daki Cora ve Match mağazalarını Carrefour’a, Lüksemburg’daki mağazalarını ise Leclerc’e devreden grup, 2024 ve 2025’in başlarında bazı markalarını da Colruyt Group’a satmıştı. Ancak Belçika’daki kalan şubeler için benzer bir satış başarısı sağlanamadı.