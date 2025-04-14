Ünlü Market Zincirinden Beklenmedik Karar: Şubelerini Tek Tek Kapatıyor
Fransız perakende devi Louis Delhaize Grubu'na bağlı Cora, Belçika’daki 6 hipermarketini 2025 yılı sonuna kadar kapatma kararı aldı. Bu gelişmeyle yaklaşık 1800 çalışan işsiz kalacak, birçok yan işletme de olumsuz etkilenecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Belçika’da perakende sektörünü sarsan yeni bir gelişme yaşandı. Fransız Louis Delhaize Grubu bünyesindeki Cora, ülkedeki 6 hipermarketinin faaliyetlerine son vereceğini açıkladı. Kapanma sürecinin 2025 sonuna kadar tamamlanması beklenirken, yaklaşık 1800 çalışanın bu süreçten doğrudan etkileneceği bildirildi.
Kapatılacak mağazalar arasında Brüksel’deki 2 şubenin yanı sıra Valonya bölgesindeki 4 Cora mağazası da bulunuyor. Kararın yalnızca Cora personelini değil, bu mağazaların yer aldığı alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren çok sayıda işletmeyi de ekonomik olarak zorlayacağı belirtiliyor.
ŞİRKET ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİ DE SATIŞA ÇIKARMAYI PLANLIYOR
Louis Delhaize Grubu, kapanacak hipermarketlerin yer aldığı alışveriş merkezlerini satışa çıkarmayı planlıyor. Ancak grup, bu alanlarda ticaretin tamamen sona ermesini istemiyor ve farklı işletmeler aracılığıyla ticari faaliyetin devamını umut ediyor.
Grup, uzun süredir Belçika’daki Cora mağazalarına alıcı bulmaya çalışıyordu. Fransa’daki Cora ve Match mağazalarını Carrefour’a, Lüksemburg’daki mağazalarını ise Leclerc’e devreden grup, 2024 ve 2025’in başlarında bazı markalarını da Colruyt Group’a satmıştı. Ancak Belçika’daki kalan şubeler için benzer bir satış başarısı sağlanamadı.