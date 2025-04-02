Ünlü Market Zincirinden Beklenmedik Karar! Kapanıyor
Ünlü market zinciri Aldi, Almanya'da 2021'de başlattığı ortak online mağazasını kapatma kararı aldı. Yüksek maliyet ve düşük karlılık nedeniyle alınan kararla birlikte, 80 çalışan işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.
Aldi Nord ve Aldi Süd, 30 Eylül 2025'te yürüttükleri online alışveriş platformunu kapatma kararı aldı. Artı49'un haberine göre Almanya'da 2021 yılında faaliyete başlayan ve gıda dışı ürünlere odaklanan bu e-ticaret girişimi, beklenen performansı gösteremedi.
Aldi tarafından yapılan açıklamada, projenin sonlandırılmasının ardında yatan temel nedenin sürdürülebilir olmayan maliyet yapısı ve düşük karlılık oranı olduğu ifade edildi. Şirket yetkilileri, "İndirim perakendeciliğinin öncüsü olarak, bilinçli bir şekilde ana iş modelimize odaklanmayı seçtik" sözleriyle bu kararı duyurdu.
Öte yandan, Aldi Süd’ün belirli bölgelerde denemeye başladığı "Mein Aldi" adlı gıda teslimat hizmeti bu kararın dışında tutuldu. Şirket, bu alandaki çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.
AMAZON VE TEMU İLE REKABET ETMEK ZORLAŞTI
E-ticaret platformunda, elektronik ürünlerden küçük ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyordu. Ancak sektördeki dev isimler olan Amazon ve Temu ile rekabet etmek her geçen yıl daha da zorlaştı. 2023 yılında platformun yalnızca 4,8 milyon euro zarar ettiği bilgisi paylaşıldı.
80 KİŞİLİK EKİBE VEDA
Kapanma kararı, Aldi E-Commerce GmbH çatısı altında çalışan yaklaşık 80 kişiyi doğrudan etkileyecek. Söz konusu e-ticaret platformu, iki Aldi grubu arasında ortak yürütülen ilk ve tek proje olma özelliğine sahipti.