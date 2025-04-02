Ünlü Market Zincirinden Beklenmedik Karar! Kapanıyor

Aldi Nord ve Aldi Süd, 30 Eylül 2025'te yürüttükleri online alışveriş platformunu kapatma kararı aldı. Artı49'un haberine göre Almanya'da 2021 yılında faaliyete başlayan ve gıda dışı ürünlere odaklanan bu e-ticaret girişimi, beklenen performansı gösteremedi.

Aldi tarafından yapılan açıklamada, projenin sonlandırılmasının ardında yatan temel nedenin sürdürülebilir olmayan maliyet yapısı ve düşük karlılık oranı olduğu ifade edildi. Şirket yetkilileri, "İndirim perakendeciliğinin öncüsü olarak, bilinçli bir şekilde ana iş modelimize odaklanmayı seçtik" sözleriyle bu kararı duyurdu.

Öte yandan, Aldi Süd’ün belirli bölgelerde denemeye başladığı "Mein Aldi" adlı gıda teslimat hizmeti bu kararın dışında tutuldu. Şirket, bu alandaki çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.