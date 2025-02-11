Ünlü Market Zincirinde Satılan Ekmekler Geri Toplanıyor: Sakın Yemeyin

Almanya'nın ünlü market zinciri Rewe'de satılan JA! American Sandwich markalı tost ekmekleri alerjen madde içermesi nedeniyle geri toplatılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Ekmek Market Sağlık
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Ünlü Market Zincirinde Satılan Ekmekler Geri Toplanıyor: Sakın Yemeyin - Resim: 1

Almanya'nın popüler market zinciri Rewe'de satılan JA! American Sandwich markalı tost ekmeğinin, alerjen maddeleri doğru belirtmediği için geri çağrıldığı ortaya çıktı. Artı49'un haberine göre, üretici firma Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG, yaptığı açıklamada, yanlış etiketleme nedeniyle toplamda 20 parti ürünü piyasadan çektiğini duyurdu. Markanın söz konusu ürünlerinden satın alanların, ürünü fişiyle birlikte en yakın Rewe mağazasına iade etmeleri istendi.

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Ünlü Market Zincirinde Satılan Ekmekler Geri Toplanıyor: Sakın Yemeyin - Resim: 2

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER

Geri çağırma, Glockenbrot Bäckerei tarafından üretilen 750 gramlık JA! American Sandwich tost ekmeği ürününü kapsıyor. Bu ürünler, aşağıdaki son tüketim tarihleri ve parti numaraları ile satıldı:

12.02.2025: A 029, B 029, H 029, I 029

13.02.2025: A 030, B 030, H 030, I 030

14.02.2025: A 031, B 031, H 031, I 031

15.02.2025: A 032, B 032, H 032, I 032

17.02.2025: A 034, B 034, H 034, I 034

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Ünlü Market Zincirinde Satılan Ekmekler Geri Toplanıyor: Sakın Yemeyin - Resim: 3

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