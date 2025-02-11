Ünlü Market Zincirinde Satılan Ekmekler Geri Toplanıyor: Sakın Yemeyin
Almanya'nın ünlü market zinciri Rewe'de satılan JA! American Sandwich markalı tost ekmekleri alerjen madde içermesi nedeniyle geri toplatılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'nın popüler market zinciri Rewe'de satılan JA! American Sandwich markalı tost ekmeğinin, alerjen maddeleri doğru belirtmediği için geri çağrıldığı ortaya çıktı. Artı49'un haberine göre, üretici firma Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG, yaptığı açıklamada, yanlış etiketleme nedeniyle toplamda 20 parti ürünü piyasadan çektiğini duyurdu. Markanın söz konusu ürünlerinden satın alanların, ürünü fişiyle birlikte en yakın Rewe mağazasına iade etmeleri istendi.
GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER
Geri çağırma, Glockenbrot Bäckerei tarafından üretilen 750 gramlık JA! American Sandwich tost ekmeği ürününü kapsıyor. Bu ürünler, aşağıdaki son tüketim tarihleri ve parti numaraları ile satıldı:
12.02.2025: A 029, B 029, H 029, I 029
13.02.2025: A 030, B 030, H 030, I 030
14.02.2025: A 031, B 031, H 031, I 031
15.02.2025: A 032, B 032, H 032, I 032
17.02.2025: A 034, B 034, H 034, I 034
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