Ünlü Market Zincirinde Satılan Ekmekler Geri Toplanıyor: Sakın Yemeyin

Almanya'nın popüler market zinciri Rewe'de satılan JA! American Sandwich markalı tost ekmeğinin, alerjen maddeleri doğru belirtmediği için geri çağrıldığı ortaya çıktı. Artı49'un haberine göre, üretici firma Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG, yaptığı açıklamada, yanlış etiketleme nedeniyle toplamda 20 parti ürünü piyasadan çektiğini duyurdu. Markanın söz konusu ürünlerinden satın alanların, ürünü fişiyle birlikte en yakın Rewe mağazasına iade etmeleri istendi.