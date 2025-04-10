Ünlü Market Zincirinde Büyük Kriz! Şubeleri Teker Teker Kapanıyor

İngiltere'nin önde gelen perakende markalarından biri olan Morrisons, 17 şubesini kapatma kararı aldı. Şirketin bu adımı atmasındaki en önemli nedenin pazar payında yaşanan ciddi düşüş olduğu belirtildi. Kapanma kararının, yüzlerce çalışanın işini kaybetme riskini de beraberinde getirdiği ifade edildi.

ŞUBELERİ TEKER TEKER KAPANIYOR

Morrisons tarafından yapılan açıklamada, mağazaların büyük bölümünün 16 Nisan Çarşamba günü kapatılacağı, kalan şubelerin ise 14 Mayıs itibarıyla faaliyetlerini sonlandıracağı duyuruldu. Kapanacak noktalar arasında, şirketin küçük ölçekli formatı olan Morrisons Daily şubeleri de yer alıyor. Bu şubelerin 11’inde aynı zamanda Postane hizmeti de sunuluyordu. Söz konusu postanelerin ise 9 Nisan ile 14 Mayıs tarihleri arasında kademeli olarak kapatılacağı bildirildi. Kapanıştan etkilenecek şehirler arasında Exeter, Tonbridge ve Worle de bulunuyor.