Ünlü Market Zincirinde Büyük Kriz! Şubeleri Teker Teker Kapanıyor
İngiltere’nin önde gelen süpermarket zincirlerinden Morrisons, pazar payındaki düşüş nedeniyle 17 şubesini kapatma kararı aldı. Kapanışlarla birlikte 365 çalışan işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'nin önde gelen perakende markalarından biri olan Morrisons, 17 şubesini kapatma kararı aldı. Şirketin bu adımı atmasındaki en önemli nedenin pazar payında yaşanan ciddi düşüş olduğu belirtildi. Kapanma kararının, yüzlerce çalışanın işini kaybetme riskini de beraberinde getirdiği ifade edildi.
ŞUBELERİ TEKER TEKER KAPANIYOR
Morrisons tarafından yapılan açıklamada, mağazaların büyük bölümünün 16 Nisan Çarşamba günü kapatılacağı, kalan şubelerin ise 14 Mayıs itibarıyla faaliyetlerini sonlandıracağı duyuruldu. Kapanacak noktalar arasında, şirketin küçük ölçekli formatı olan Morrisons Daily şubeleri de yer alıyor. Bu şubelerin 11’inde aynı zamanda Postane hizmeti de sunuluyordu. Söz konusu postanelerin ise 9 Nisan ile 14 Mayıs tarihleri arasında kademeli olarak kapatılacağı bildirildi. Kapanıştan etkilenecek şehirler arasında Exeter, Tonbridge ve Worle de bulunuyor.
PAZAR PAYINDA YÜZDE 8,5 GERİLEDİ
Morrisons Daily mağazaları, esnek saatlerle hizmet vererek şirketin daha geniş kitlelere ulaşma stratejisinin bir parçasıydı. Ancak perakende devi, son yıllarda pazar payında ciddi oranda kan kaybederek şu anda sadece yüzde 8,5’lik bir müşteri grubuna hitap edebiliyor. Bu düşüş, alınan radikal kararların en temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.
365 ÇALIŞANI İŞSİZLER KERVANINA KATILACAK
Morrisons, geçtiğimiz ay duyurduğu maliyet düşürme planı kapsamında sadece mağazalarını değil, aynı zamanda 52 kafe, 35 et ve balık tezgahı, dört eczane ve 18 hazır yemek alanını da kapatacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin sonucunda 365 çalışanın işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.