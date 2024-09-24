Ünlü Market Zinciri Şubelerini Tek Tek Kapatıyor

"Kim market" olarak bilinen Ersan, bu kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdi. Kapatılan şubeler, şirketin uzun vadeli stratejik planları çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor; daha önce de kentsel dönüşüm sebebiyle Mecidiyeköy şubesi kapatılmıştı.