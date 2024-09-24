Ünlü Market Zinciri Şubelerini Tek Tek Kapatıyor
Birçok ilde yüzü aşkın şubesi bulunan ünlü market zinciri, İstanbul'da bulunan 3 ilçesindeki mağazalarını kapatma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul merkezli perakende zinciri Ersan Alışveriş Hizmetleri, Ümraniye, Göktürk ve Çinçindere'deki üç şubesini kapatma kararı alarak sektörde büyük bir şaşkınlık yarattı. Kârlılık ve verimliliği ön planda tutan bu stratejiyle, şirket İzmir'de üç yeni mağaza açarak büyüme hedeflerine devam edeceğini açıkladı.
"Kim market" olarak bilinen Ersan, bu kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdi. Kapatılan şubeler, şirketin uzun vadeli stratejik planları çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor; daha önce de kentsel dönüşüm sebebiyle Mecidiyeköy şubesi kapatılmıştı.
MAĞAZA SAYISI 136 ULAŞACAK
Ersan Alışveriş Hizmetleri, İzmir'de açacağı üç yeni mağaza ile büyüme stratejisini devam ettirecek ve toplam mağaza sayısını 136’ya çıkaracak.
Şirketin açıklamasında, mağaza açma ve kapatma kararlarının finansal stratejilere uygun olarak alındığı ve verimliliği artırarak müşterilere daha iyi hizmet sunma amacını taşıdığı belirtildi. Ayrıca, tüm süreçlerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne uygun şekilde yürütüldüğü vurgulandı.