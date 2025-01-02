Ünlü Market Zinciri Satılıyor: Yeni Sahipleri Bakın Kim Olacak

Çin merkezli teknoloji ve e-ticaret devi Alibaba, yeniden yapılanma stratejisi kapsamında süpermarket zinciri Sun Art’taki hisselerini satma kararı aldı. South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Alibaba, 1,7 milyar dolar karşılığında Sun Art hisselerini Çinli yatırım şirketi DCP Capital’e devretmek için anlaşmaya vardı.

Alibaba, Sun Art’a ilk yatırımını 2017 yılında gerçekleştirmiş ve sonraki yıllarda hisse oranını artırmıştı. 2020 yılında Mulliez ailesine ait şirketin tüm hisselerini 3,6 milyar dolara satın alarak Sun Art’ın sahibi olmuştu. Bu hamle, Alibaba’nın çevrim içi ve fiziksel perakende kanallarını birleştirme stratejisinin bir parçasıydı.