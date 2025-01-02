Ünlü Market Zinciri Satılıyor: Yeni Sahipleri Bakın Kim Olacak
Teknoloji ve e-ticaret devi Alibaba, süpermarket zinciri Sun Art’taki hisselerini 1,7 milyar dolar karşılığında Çinli yatırım şirketi DCP Capital’e devretmek için anlaştı.
Kaynak: AA
Çin merkezli teknoloji ve e-ticaret devi Alibaba, yeniden yapılanma stratejisi kapsamında süpermarket zinciri Sun Art’taki hisselerini satma kararı aldı. South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Alibaba, 1,7 milyar dolar karşılığında Sun Art hisselerini Çinli yatırım şirketi DCP Capital’e devretmek için anlaşmaya vardı.
Alibaba, Sun Art’a ilk yatırımını 2017 yılında gerçekleştirmiş ve sonraki yıllarda hisse oranını artırmıştı. 2020 yılında Mulliez ailesine ait şirketin tüm hisselerini 3,6 milyar dolara satın alarak Sun Art’ın sahibi olmuştu. Bu hamle, Alibaba’nın çevrim içi ve fiziksel perakende kanallarını birleştirme stratejisinin bir parçasıydı.
6 FARKLI İŞ GRUBUNA BÖLÜNECEK
Son yıllarda teknolojiye odaklanma kararı alan Alibaba, e-ticaret ve teknoloji dışındaki varlıklarını elden çıkarma sürecine girdi. Mart 2023’te şirket, bağımsız şekilde faaliyet gösterecek altı farklı iş grubuna bölüneceğini duyurdu.
Bu iş grupları arasında Taobao-Tmall e-ticaret platformları, bulut bilişim hizmetleri sunan Cloud Intelligence, lojistik firması Cainiao Smart Logistics, dijital çözümler sunan Global Digital Business, yerel teknoloji hizmetleri sağlayan Local Services ve medya ile eğlence sektörüne odaklanan Digital Media and Entertainment yer alıyor.
Yeni yapılanma ile her grubun bağımsız yönetimle piyasada kendi rekabet stratejisini oluşturması ve finansman ihtiyaçlarını karşılaması, hatta halka arz yoluna gitmesi hedefleniyor.
Alibaba’nın bu hamlesi, teknoloji ve e-ticaret sektöründeki çekirdek faaliyetlerine daha fazla odaklanmayı amaçlıyor.