Ünlü Market Zinciri İflasın Pençesinde: Yüzlerce Şubesi Bulunuyor
Lüks marketler zinciri Tegut'tan flaş karar. 340'tan fazla mağazası bulunan Tegut, 120 çalışanını işten çıkaracak. Tegut'un, son yıllarda satış ve karlılık konusunda beklentilerin altında kalması nedeniyle iflas iddialarını da beraberinde getirdi.
Kaynak: Artı49
Almanya'nın köklü perakende zincirlerinden Tegut, zorlu ekonomik koşulların etkisiyle önemli yapısal değişikliklere gidiyor. Şirket, merkezdeki hizmet birimlerinde yaklaşık 120 tam zamanlı pozisyonu kaldıracağını ve mağaza ağına dair önemli kararlar alacağını duyurdu.
Bu kararlar, Tegut'un uzun yıllar genel müdürlüğünü yapan Thomas Gutberlet'in görevden ayrılmasıyla birlikte daha da dikkat çekti.
340'TAN FAZLA MAĞAZASI BULUNUYOR
340'tan fazla mağazası ve binlerce çalışanı ile faaliyet gösteren Tegut, son yıllarda satış ve karlılık konusunda beklentilerin altında kaldı. Pazar potansiyelini tam olarak değerlendiremeyen şirket, bu durumun sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini ve mevcut konumunun zayıflamasına neden olduğunu belirtti.
Tegut'un bu kararları, şirketin geleceği hakkında önemli soruları beraberinde getiriyor. Mağaza ağına yapılacak düzenlemeler, bazı mağazaların kapanabileceği veya farklı bir operatör tarafından işletilebileceği şeklinde yorumlanıyor. Bu durum, hem çalışanların hem de müşterilerin geleceği hakkında belirsizlikleri artırıyor.