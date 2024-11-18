Ünlü Market Zinciri İflasın Pençesinde: Yüzlerce Şubesi Bulunuyor

340'TAN FAZLA MAĞAZASI BULUNUYOR

340'tan fazla mağazası ve binlerce çalışanı ile faaliyet gösteren Tegut, son yıllarda satış ve karlılık konusunda beklentilerin altında kaldı. Pazar potansiyelini tam olarak değerlendiremeyen şirket, bu durumun sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini ve mevcut konumunun zayıflamasına neden olduğunu belirtti.