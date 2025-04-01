Ünlü Markanın Yumurtalarında Çamaşır Suyu Tespit Edildi! Raflardan Acil Toplatılıyor

HEMEN ÇÖPE ATIN

Yetkililer, bugüne kadar söz konusu ürünlerin tüketilmesi sonucu herhangi bir sağlık sorununa ya da yan etkiye rastlanmadığını belirtti. Yine de hem tüketicilerden hem de gıda hizmeti sağlayıcılarından bu ürünlerin tüketilmemesi, servise sunulmaması ve derhal atılması ya da iade edilmesi istendi.