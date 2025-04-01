Ünlü Markanın Yumurtalarında Çamaşır Suyu Tespit Edildi! Raflardan Acil Toplatılıyor
ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Teftiş Servisi, ünlü markanın yumurtalarının içerisinde sodyum hipoklorit (çamaşır suyu bileşeni) bulunabileceğini açıklayarak tüketicilere 'hemen atın ya da iade edin' uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'de binlerce sıvı yumurta ürünü, içerisinde temizlik maddesi bulunma ihtimali nedeniyle piyasadan toplatılıyor. ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Teftiş Servisi (FSIS), yaptığı açıklamada, sodyum hipoklorit içerebileceği düşünülen ürünlerin gönüllü olarak geri çağrıldığını duyurdu.
YUMURTALARDA ÇAMAŞIR SUYU İDDİASI
Geri çağrılan ürünler, Cargill Kitchen Solutions firmasına ait ve 12-13 Mart 2025 tarihlerinde üretilmiş durumda. Potansiyel risk taşıyan bu sıvı yumurta ürünlerinin üzerindeki karton ambalajlarda "G1804" kodu bulunuyor. FSIS, yapılan değerlendirmelerde bu ürünlerin ciddi sağlık riski yaratmasının beklenmediğini, ancak içerisinde sodyum hipoklorit (çamaşır suyu bileşeni) bulunabileceğine dair ihtimale karşı bu önlemin alındığını açıkladı.
HEMEN ÇÖPE ATIN
Yetkililer, bugüne kadar söz konusu ürünlerin tüketilmesi sonucu herhangi bir sağlık sorununa ya da yan etkiye rastlanmadığını belirtti. Yine de hem tüketicilerden hem de gıda hizmeti sağlayıcılarından bu ürünlerin tüketilmemesi, servise sunulmaması ve derhal atılması ya da iade edilmesi istendi.
BİNLERCE YUMURTA GERİ ÇAĞIRILDI
Cargill Kitchen Solutions, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, FSIS ve USDA ile tam iş birliği içinde çalıştıklarını ve olası riskleri önlemek adına toplam 212.268 poundluk sıvı yumurta ürününü gönüllü olarak geri çektiklerini ifade etti. Şirket, bu ürünlerin bugüne kadar hiçbir sağlık problemine yol açmadığını ve herhangi bir hastalık bildirilmediğini de vurguladı.