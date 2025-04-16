Ünlü Markanın Kuru Kayısılarının Satışı Durduruldu! İçinde Tehlikeli Seviyede Tespit Edildi

SAĞLIK RİSKİ ÇOK BÜYÜK

Kükürtdioksit, kuru meyvelerin raf ömrünü uzatmak amacıyla yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak uzmanlara göre, bu maddenin yüksek miktarlarda alınması alerjik bünyelerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ağız, boğaz ve sindirim sisteminde tahrişe neden olabileceği gibi, hassas kişilerde anafilaktik şok riski dahi oluşturabiliyor.