Ünlü Markanın Kuru Kayısılarının Satışı Durduruldu! İçinde Tehlikeli Seviyede Tespit Edildi
Almanya'da bir süpermarkette satılan kuru kayısılar, izin verilen sınırın çok üzerinde kükürtdioksit içermesi nedeniyle apar topar toplatılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’da hizmet veren Ariana Kabul Süpermarketi, raflarında satışa sunduğu 500 gramlık kuru kayısı ürününü piyasadan toplatma kararı aldı. Geri çağırma kararının nedeni ise ürünlerde tespit edilen aşırı yüksek kükürtdioksit oranı.
ÇOK FAZLA SEVİYEDE TESPİT EDİLDİ
Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda söz konusu kayısıların kilogram başına 3420 mg kükürtdioksit içerdiği belirlendi. Bu miktar, Avrupa Birliği tarafından izin verilen maksimum 2000 mg/kg sınırının oldukça üzerinde. Toplatma, özellikle 19 Mayıs 2025 son tüketim tarihine sahip parti ürünlerini kapsıyor.
Market yetkilileri, ürünü satın alan tüketicilerin fiş ibrazına gerek kalmaksızın iadelerini gerçekleştirebileceğini ve ödedikleri ücretin geri verileceğini duyurdu.
SAĞLIK RİSKİ ÇOK BÜYÜK
Kükürtdioksit, kuru meyvelerin raf ömrünü uzatmak amacıyla yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak uzmanlara göre, bu maddenin yüksek miktarlarda alınması alerjik bünyelerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ağız, boğaz ve sindirim sisteminde tahrişe neden olabileceği gibi, hassas kişilerde anafilaktik şok riski dahi oluşturabiliyor.