Ünlü Markanın Köftesinde Bakteri Tespit Edildi: Tüm Marketlerde Satışı Durduruldu

Monolith Frost GmbH, Almanya genelinde popüler bir market zinciri olan Mix Markt başta olmak üzere birçok noktada satılan "Cevapcici Mici" adlı derin dondurulmuş köfte ürünlerini geri çağırma kararı aldı. Şirket, yapılan incelemelerde ürünlerde yüksek seviyelerde bakteri tespit edildiğini ve bu durumun tüketici sağlığı için ciddi bir risk oluşturduğunu açıkladı.