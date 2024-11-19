Ünlü Markanın Köftesinde Bakteri Tespit Edildi: Tüm Marketlerde Satışı Durduruldu
Almanya genelinde birçok noktada satılan "Cevapcici Mici" adlı derin dondurulmuş köfte ürünlerini yüksek seviyelerde bakteri tespit edildiği gerekçesiyle geri çağırılıyor
Kaynak: Haber Merkezi
Monolith Frost GmbH, Almanya genelinde popüler bir market zinciri olan Mix Markt başta olmak üzere birçok noktada satılan "Cevapcici Mici" adlı derin dondurulmuş köfte ürünlerini geri çağırma kararı aldı. Şirket, yapılan incelemelerde ürünlerde yüksek seviyelerde bakteri tespit edildiğini ve bu durumun tüketici sağlığı için ciddi bir risk oluşturduğunu açıkladı.
Bu gıda güvenliği alarmı, neredeyse tüm Almanya'yı etkisi altına aldı. Baden-Württemberg'den Thüringen'e kadar pek çok eyalette satılan bu ürünler, tüketicilerin dikkatini çekti. Özellikle "Mix Markt" süpermarketlerinde sıkça tercih edilen bu köfteler, şimdi geri toplanıyor.
Şirket, tüketicilere bu ürünleri kesinlikle tüketmemeleri ve satın aldıkları mağazalara iade etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Ürünün iadesi için fatura zorunluluğu bulunmuyor. Bu durumun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı.
Geri çağrılan ürünün özellikleri şu şekilde:
Ürün Adı: Cevapcici „Mici“ (Rind ve Schwein)
İçerik: Baharatlı köfte (su ve pastırma ilaveli)
Üretici: Monolith Frost GmbH, Westring 73, 33818 Leopoldshöhe
EAN Numarası: 4260170564856
Son Tüketim Tarihi: 16.03.2025