Ünlü Markanın Airfryer'ları Apar Topar Toplatılıyor! Her Evde Kullanılıyordu

ÜRÜNLERİN HEPSİNİ İADE EDİN

Tower Housewares yaptığı basın açıklamasında, "Bu durum, resmi kurumlarca düşük riskli olarak değerlendirilmiş olsa da, müşteri güvenliği bizim için birinci öncelik. Bu nedenle söz konusu modelleri gönüllü olarak geri çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi. Sorunun yalnızca bazı üretim partilerini kapsadığı da belirtildi.

NASIL İADE EDİLİR?

Kullanıcılar, cihazlarının altında yer alan etiketteki model numarasını kontrol ederek geri çağırmadan etkilenip etkilenmediklerini öğrenebiliyor. Riskli model sahipleri, Tower Housewares’in internet sitesi üzerinden ücretsiz iade ya da değişim talebinde bulunabiliyor. Firma, hem birebir değişim hem de para iadesi seçeneklerini sunduğunu açıkladı.