Ünlü Markanın Airfryer'ları Apar Topar Toplatılıyor! Her Evde Kullanılıyordu
Yangın riski taşıdığı belirlenen Tower marka bazı airfryer modelleri için acil geri çağırma başlatıldı. Kullanıcıların cihazları derhal fişten çekmeleri ve kullanmamaları istendi.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere’de yüz binlerce evi ilgilendiren önemli bir güvenlik uyarısı gündeme geldi. Tesco, Argos ve B&M gibi önde gelen mağazalarda satılan Tower markalı bazı airfryer modellerinde yangın tehlikesi olduğu gerekçesiyle acil geri çağırma süreci başlatıldı. Ürünlerin kullanım sırasında aşırı ısınarak alev alma riski taşıdığı bildirildi.
HEMEN KULLANMAYI BIRAKIN
İngiltere Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmaya konu olan airfryer modellerinin Ocak 2022 ile Nisan 2023 tarihleri arasında üretildiği belirtildi. Kurum, cihazların derhal fişten çekilmesini ve kesinlikle kullanılmamasını tavsiye etti. Bu cihazların yangına sebep olabileceği ifade edilerek ciddi ev kazalarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.
HANGİ MODELLER RİSK ALTINDA?
T17023
T17061BLK
T17067
T17087
Bu modeller, 30 ile 90 sterlin arasında değişen fiyatlarla satıldı. OPSS, bu cihazların ısınma problemi nedeniyle alev alma potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.
BİNLERCE EVDE KULLANILIYOR
Tehlike altındaki ürünler yalnızca Tower Housewares’in resmi sitesinden değil, aynı zamanda Tesco, Argos, B&M Bargains, Poundland, Robert Dyas ve DID gibi geniş dağıtım ağına sahip zincir mağazalardan da satıldı. Bu nedenle ülke genelinde on binlerce cihazın evlerde kullanılmakta olduğu tahmin ediliyor.
ÜRÜNLERİN HEPSİNİ İADE EDİN
Tower Housewares yaptığı basın açıklamasında, "Bu durum, resmi kurumlarca düşük riskli olarak değerlendirilmiş olsa da, müşteri güvenliği bizim için birinci öncelik. Bu nedenle söz konusu modelleri gönüllü olarak geri çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi. Sorunun yalnızca bazı üretim partilerini kapsadığı da belirtildi.
NASIL İADE EDİLİR?
Kullanıcılar, cihazlarının altında yer alan etiketteki model numarasını kontrol ederek geri çağırmadan etkilenip etkilenmediklerini öğrenebiliyor. Riskli model sahipleri, Tower Housewares’in internet sitesi üzerinden ücretsiz iade ya da değişim talebinde bulunabiliyor. Firma, hem birebir değişim hem de para iadesi seçeneklerini sunduğunu açıkladı.