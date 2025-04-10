Ünlü Maden Suyunda Skandal Patladı: Dev Marka İtiraf Etti
Nestle, ünlü maden suyu markası Perrier’de yasa dışı filtreleme yöntemleri kullandığını kabul etti. Skandalın ardından ürünün doğal maden suyu olarak satışı tehlikeye girerken, tüketicilere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü içecek markası Perrier’in üreticisi Nestle, maden sularında izin verilmeyen filtreleme yöntemlerini kullandığını kabul etti. Bu gelişme, şirketin Perrier’i "doğal maden suyu" olarak pazarlamaya devam edemeyebileceği ihtimalini gündeme getirdi.
FİLTRELEME SKANDALI ORTAYA ÇIKTI
Nestle’nin CEO’su Laurent Freixe, Fransız Senatosu’nda yapılan bir oturumda konuşarak, hükümet tarafından görevlendirilen hidrojeologların, Perrier’in üretiminde kullanılan Vergeze bölgesindeki kaynağın artık doğal mineralli su olarak nitelendirilemeyeceği yönünde olumsuz görüş bildirdiğini açıkladı. Bu durum, şirketin lisansının geleceğini tehlikeye sokabilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
NESTLE: TÜM MADEN SULARIMIZ MİNERALLERİ KORUR
Nestle yaptığı açıklamada, görüşün bazı noktalarına katılmadığını ve Perrier’in içiminin güvenli olduğunu savundu. Şirket, "Tüm Perrier doğal maden sularımız etikette belirtildiği şekilde benzersiz minerallerini korur" ifadelerine yer verdi. Ancak bu açıklama, filtreleme yöntemlerinin yasal olup olmadığı tartışmalarını sona erdirmeye yetmedi.
YASA DIŞI FİLTRELEME YÖNTEMİ TESPİT EDİLDİ
Nestle, 2024 yılında Avrupa’da yasaklı olan odun kömürü ve ultraviyole (UV) filtreleme yöntemlerini kullandığını resmen kabul etti. Bu yöntemlerin, Avrupa Birliği mevzuatına göre doğal maden suyuna uygulanması yasak. Söz konusu filtreleme işlemleri nedeniyle, sadece Perrier değil, Hepar gibi diğer maden suyu markaları da incelemeye alındı.
2 MİLYON EURO PARA CEZASI ÖDEMEYİ KABUL ETTİ
Daha önce sızdırılan bir raporda, Perrier kaynaklarında dışkı kalıntısı ve PFAS maddelerine rastlandığı ileri sürülmüştü. Tüm bu gelişmelerin ardından Nestle, Fransa’daki maden suyu üretimiyle ilgili suçlamaları hafifletmek için 2 milyon euro para cezası ödemeyi kabul etti. Ancak şirket, yasal olarak suçlu olduğunu resmen kabul etmedi.
TESİSLER YENİLENDİ, ÜRETİMDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ
İtibarını düzeltmek amacıyla Nestle, Perrier’i maden suyu olarak değil, Maison Perrier adıyla yeniden konumlandırmaya başladı. Aynı zamanda şirketin tesislerini yenilediği ve üretim süreçlerinde değişikliğe gittiği belirtiliyor. Ayrıca Nestle, San Pellegrino gibi diğer markaları da içeren bu bölümü dış yatırımcılara açmayı planlıyor. 5 milyar euro değerindeki bu birim için özel sermaye şirketlerinin sıraya girdiği bildiriliyor.