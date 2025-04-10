Ünlü Maden Suyunda Skandal Patladı: Dev Marka İtiraf Etti

NESTLE: TÜM MADEN SULARIMIZ MİNERALLERİ KORUR

Nestle yaptığı açıklamada, görüşün bazı noktalarına katılmadığını ve Perrier’in içiminin güvenli olduğunu savundu. Şirket, "Tüm Perrier doğal maden sularımız etikette belirtildiği şekilde benzersiz minerallerini korur" ifadelerine yer verdi. Ancak bu açıklama, filtreleme yöntemlerinin yasal olup olmadığı tartışmalarını sona erdirmeye yetmedi.

YASA DIŞI FİLTRELEME YÖNTEMİ TESPİT EDİLDİ

Nestle, 2024 yılında Avrupa’da yasaklı olan odun kömürü ve ultraviyole (UV) filtreleme yöntemlerini kullandığını resmen kabul etti. Bu yöntemlerin, Avrupa Birliği mevzuatına göre doğal maden suyuna uygulanması yasak. Söz konusu filtreleme işlemleri nedeniyle, sadece Perrier değil, Hepar gibi diğer maden suyu markaları da incelemeye alındı.