Ünlü Koltuk Markası İflas Etti: Üretimi Tamamen Durduruldu

TÜM ÇALIŞANLAR İŞSİZ KALACAK

Recaro'nun tasfiye sürecinin başlaması durumunda 200'den fazla çalışanın olumsuz etkileneceği kaydedildi. Şu an itibarıyla çalışanların %35'ine geri dönüşümlü izin verildiği, 90 kişinin ise üretim sürecinde görev yaptığı öğrenildi. Şirketin son mali raporuna göre cirosunun 50 milyon euroyu aşmaması halinde tüm çalışanların işini kaybedeceği ifade ediliyor.