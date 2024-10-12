Ünlü Koltuk Markası İflas Etti: Üretimi Tamamen Durduruldu
118 yıllık köklü geçmişe sahip ünlü koltuk üreticisi iflas başvurusunda bulundu. 2 buçuk aqy sonra tüm üretimi tamamen durdurulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
118 yıllık köklü geçmişe sahip otomobil koltuğu üreticisi Recaro, iflas başvurusunda bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar üretimin durdurulacağı belirtildi.
Pandemi sonrası yaşanan küresel ekonomik krizin etkisiyle zor günler geçiren Recaro, şu anda potansiyel bir yatırımcı ile görüşmeler yürütüyor, ancak bu temasların olumlu sonuçlanmadığı bildiriliyor.
TÜM ÇALIŞANLAR İŞSİZ KALACAK
Recaro'nun tasfiye sürecinin başlaması durumunda 200'den fazla çalışanın olumsuz etkileneceği kaydedildi. Şu an itibarıyla çalışanların %35'ine geri dönüşümlü izin verildiği, 90 kişinin ise üretim sürecinde görev yaptığı öğrenildi. Şirketin son mali raporuna göre cirosunun 50 milyon euroyu aşmaması halinde tüm çalışanların işini kaybedeceği ifade ediliyor.
Recaro, 1906 yılında kurulduktan sonra otomotiv endüstrisine yenilikçi oturma çözümleri sunmuş ve özellikle spor otomobillerin koltuk tasarımlarıyla ön plana çıkmıştı. Ancak birkaç ay önce büyük bir siparişin iptal edilmesiyle iflas sürecine girdiği bildiriliyor. Otomotiv sektöründe çığır açan tasarımlarıyla tanınan Recaro, şimdi zor bir dönemin eşiğinde bulunuyor.