Ünlü Kayak Merkezi Kış Ortasında İflas Bayrağını Çekti! Ekonomik Kriz Çığ Gibi Alıp Götürdü
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Winterberg-Züschen bölgesinde yer alan ünlü Homberg Kayak Merkezi, artan maliyetler ve ekonomik zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’da ekonomik krize yenik düşen ünlü turizm bölgesi Homberg kayak merkezinin 2024/25 kış sezonunda faaliyete geçip geçemeyeceği belirsizliğini koruyor.
EKONOMİK ZORLUKLAR İŞLETMEYİ VURDU
Homberg-Ziegenhelle Spor ve Eğlence Şirketi'nin sahipleri Jan ve Nina Homann, Temmuz 2024’te Arnsberg Sulh Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulundu. Mahkeme, kayak merkezinin mali durumunu değerlendirmek üzere Dortmund’dan bir iflas idarecisi atadı.
Homberg Kayak Merkezi’nin geleceği belirsizliğini korurken, bölgedeki işletmeler ve kayak tutkunları, bu durumun yaratacağı etkiler konusunda endişe duyuyor.
ENFLASYON VE YÜKSEK MALİYETLER ETKİLEDİ
2022 yılında kayak merkezinin %75’lik hissesini krediyle satın alan Homann çifti, kalan %25’lik hissenin yerel Züschen Kayak Kulübü, bir kayak okulu ve diğer bir dernek tarafından yönetildiğini belirtti. Ancak, son yıllarda enerji fiyatlarındaki hızlı artış ve yüksek enflasyon oranları, işletmenin finansal yapısını ciddi şekilde zorladı. Bu durum, 52 çalışanının maaşlarını ödemeyi giderek daha da güçleştirdi.
EN POPÜLER BÖLGELERDEN BİRİYDİ
Artan maliyetler ve iflas süreci, kayak merkezinin önümüzdeki sezonda hizmet verip veremeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Kayak merkezi, bölgedeki turizm faaliyetleri için önemli bir yere sahip olması nedeniyle hem yerel halk hem de ziyaretçiler tarafından takip ediliyor.
Homberg Kayak Merkezi, Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinin en popüler kış sporları alanlarından biri olarak biliniyordu. Ancak bu iflas süreci, bölgenin kış turizmi üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabilir.