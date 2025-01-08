Ünlü Kayak Merkezi Kış Ortasında İflas Bayrağını Çekti! Ekonomik Kriz Çığ Gibi Alıp Götürdü

EN POPÜLER BÖLGELERDEN BİRİYDİ

Artan maliyetler ve iflas süreci, kayak merkezinin önümüzdeki sezonda hizmet verip veremeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Kayak merkezi, bölgedeki turizm faaliyetleri için önemli bir yere sahip olması nedeniyle hem yerel halk hem de ziyaretçiler tarafından takip ediliyor.

Homberg Kayak Merkezi, Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinin en popüler kış sporları alanlarından biri olarak biliniyordu. Ancak bu iflas süreci, bölgenin kış turizmi üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabilir.