Ünlü Kahve Zinciri 5 Gün Boyunca Kapalı Olacak: Türkiye'de de Yüzlerce Şubesi Bulunuyor

ABD'nin en büyük kahve zinciri Starbucks, çalışanlarının grev kararı almasıyla zor günler geçiriyor. Seattle, Los Angeles ve Chicago gibi önemli şehirlerde faaliyet gösteren binlerce barista, daha iyi çalışma koşulları ve ücretler talep ederek 5 gün boyunca iş bırakma kararı aldı.