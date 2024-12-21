Ünlü Kahve Zinciri 5 Gün Boyunca Kapalı Olacak: Türkiye'de de Yüzlerce Şubesi Bulunuyor
Türkiye'de de yüzlerce şubesi bulunan ABD'nin en büyük kahve zinciri Starbucks'ta, çalışanlar greve gidiyor. Binlerce barista şirketin en önemli 3 pazarı olan Seattle, Los Angeles ve Chicago'dan başlayarak Noel arifesine kadar iş bırakacağını açıkladı.
Kaynak: AA
ABD'nin en büyük kahve zinciri Starbucks, çalışanlarının grev kararı almasıyla zor günler geçiriyor. Seattle, Los Angeles ve Chicago gibi önemli şehirlerde faaliyet gösteren binlerce barista, daha iyi çalışma koşulları ve ücretler talep ederek 5 gün boyunca iş bırakma kararı aldı.
Starbucks Workers United adlı sendika tarafından yapılan açıklamada, grevin Noel arifesine kadar süreceği belirtildi. 5 gün sürecek grevin, yakında ülke geneline yayılacağı aktarılan açıklamada, Starbucks'ın, yıl sonuna kadar sözleşmelerin imzalanacağına dair defalarca söz vermesine rağmen işçilere hala ciddi bir ekonomik teklif sunmadığı öne sürüldü.
Baristaların temel şikayetleri arasında düşük ücretler, yetersiz personel sayısı ve çalışma koşullarının kötü olması yer alıyor. Sendika, şirketin karlılığına rağmen çalışanların haklarının verilmediğini savunuyor.