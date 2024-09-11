Ünlü Kahve Zinciri İflas Etti: Tüm Şubeleri Kapatılacak

Son yıllarda dünyayı etkisi altına alan para politikaları, birçok ülkede faiz oranlarının tarihin en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oldu.



Yüksek faizler altında ezilen işletmeler, son yıllarda peş peşe kepenk indirirken, bir iflas haberi de dünyaca ünlü kahve devinden geldi. Küresel tedarik zincirinde yaşanan dönüşümler nedeniyle son günlerde rekor oranda artan kahve fiyatlarının ardından kahve zincirleri, çareyi ürünlerine zam yapmakta buldu.



Ancak yapılan zamlar, bazı işletmeler için yeterli olmadı. Artan maliyetler nedeniyle iflas ettiği öğrenilen ABD'li kahve zinciri Red Bay'ın dünyanın birçok ülkesinde bulunan şubeleri için kapatma kararı alındı.

Kaynak: Ekonomim