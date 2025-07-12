Ünlü Kahve Zinciri İflas Eşiğinde: Yüzlerce Şube Kapanabilir
Almanya’da kahve ve şekerleme sektöründe faaliyet gösteren köklü markalar Arko, Hussel ve Eilles, ekonomik zorluklara dayanamayarak iflas başvurusu yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Deutsche Confiserie Holding bünyesinde yer alan bu üç büyük marka için Norderstedt Bölge Mahkemesi’ne başvuruda bulunulduğu bildirildi.
Söz konusu firmalar yalnızca Almanya'da değil, Türkiye’deki tüketiciler tarafından da yakından biliniyor. İflas haberi, hem sektörde hem de müşteriler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.
PANDEMİDEN SONRA TOPARLANAMADI
Alman basınında yer alan haberlere göre, bu iflas başvurusu şirketlerin son birkaç yıl içindeki ikinci mali çıkmazı oldu. 2021 yılında pandemi kaynaklı ekonomik durgunluktan ciddi şekilde etkilenen Arko, Hussel ve Eilles, aradan geçen zamanda yeniden yapılandırma çabalarına rağmen finansal istikrarı sağlayamadı.
Artan enerji ve kira maliyetleri, değişen tüketici davranışları ve perakende sektöründeki küçülme, firmaların iflas noktasına gelmesinde belirleyici rol oynadı.
300 MAĞAZA, 1200 ÇALIŞAN RİSK ALTINDA
Üç markanın Almanya genelinde yaklaşık 300 mağazası bulunuyor. Toplamda 1.200 kişiye iş imkânı sağlayan bu mağazaların akıbeti şu an belirsizliğini koruyor. Mahkeme, iflas sürecini yürütmek üzere geçici yöneticiler atarken, çalışanların maaşlarının en az üç ay boyunca devlet destekli iflas fonundan ödeneceği açıklandı.
Yüksek kaliteli kahve, çay ve el yapımı şekerlemeleriyle tanınan Arko, Hussel ve Eilles, Almanya’nın geleneksel tüketim alışkanlıkları içinde özel bir yer edinmişti. Şirketlerin yaşadığı bu mali kriz, yalnızca bu üç markayı değil, aynı zamanda Almanya’daki perakende gıda ve hediyelik eşya pazarını da etkileyebilir.
Uzmanlar, yaşanan iflasın domino etkisi yaratabileceğini ve aynı segmentte faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmalar için de benzer bir riskin kapıda olduğunu ifade ediyor.