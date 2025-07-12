Ünlü Kahve Zinciri İflas Eşiğinde: Yüzlerce Şube Kapanabilir

Deutsche Confiserie Holding bünyesinde yer alan bu üç büyük marka için Norderstedt Bölge Mahkemesi’ne başvuruda bulunulduğu bildirildi.

Söz konusu firmalar yalnızca Almanya'da değil, Türkiye’deki tüketiciler tarafından da yakından biliniyor. İflas haberi, hem sektörde hem de müşteriler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.