Ünlü Havayolu Şirketi Aniden Kapanıyor: Bilet Alanlar Şokta
Singapur merkezli ünlü havayolu şirketi, artan maliyetler ve rekabet baskısı nedeniyle 31 Temmuz’da faaliyetlerini durduruyor. Bilet alanlar ne yapacağını bilmezken 500’den fazla çalışan işten çıkarılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Singapur merkezli havayolu şirketi Jetstar Asia, 31 Temmuz itibarıyla faaliyetlerine son vereceğini duyurdu. Şirketin kapanma kararında, hızla artan operasyonel maliyetler ve bölgedeki sert rekabetin etkili olduğu belirtildi.
Qantas Havayolları'nın bir iştiraki olan Jetstar Asia, tedarik zinciri masraflarındaki ciddi artış, havalimanı ücretlerinin yükselmesi ve pazar içindeki yoğun rekabet nedeniyle operasyonlarını sürdüremeyeceğini açıkladı. Şirketin bu mali yılı yaklaşık 35 milyon Avustralya doları zararla kapatması bekleniyor.
BİLET ALANLARA ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK
Kapanma süreci kapsamında, şirket bünyesindeki 500’den fazla çalışanın işten çıkarılacağı bildirildi. Uçuş rezervasyonu olan yolculara ise ödedikleri ücretler tamamen iade edilecek. Bazı uçuşların Qantas Group’un diğer havayollarına devredilmesi de gündemde.
SEFERLER KADEMELİ OLARAK AZALTILACAK
Jetstar Asia, önümüzdeki 7 haftalık süreçte uçuşlarını aşamalı olarak azaltacak. Etkilenen yolcular, alternatif düzenlemeler ve iade süreçleri hakkında doğrudan bilgilendirilecek.
DİĞER ŞİRKETLER YOLA DEVAM EDECEK
Qantas tarafından yapılan açıklamada, Jetstar Asia’nın kapanmasının Jetstar Airways ve Jetstar Japan gibi diğer grup şirketlerinin faaliyetlerini etkilemeyeceği vurgulandı. Qantas Group, Asya-Pasifik bölgesindeki operasyonlarını farklı markalarla sürdürecek.