Ünlü Havayolu Şirketi Aniden Kapanıyor: Bilet Alanlar Şokta

BİLET ALANLARA ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

Kapanma süreci kapsamında, şirket bünyesindeki 500’den fazla çalışanın işten çıkarılacağı bildirildi. Uçuş rezervasyonu olan yolculara ise ödedikleri ücretler tamamen iade edilecek. Bazı uçuşların Qantas Group’un diğer havayollarına devredilmesi de gündemde.

SEFERLER KADEMELİ OLARAK AZALTILACAK

Jetstar Asia, önümüzdeki 7 haftalık süreçte uçuşlarını aşamalı olarak azaltacak. Etkilenen yolcular, alternatif düzenlemeler ve iade süreçleri hakkında doğrudan bilgilendirilecek.