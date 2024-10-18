Ünlü Havayolu Firması 2 bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bu kaynak, işten çıkarmaların detaylarının henüz netleşmediğini ifade etti. 35 bin çalışanı bulunan bu bölüm, geçen yıl Airbus'ın toplam 65,4 milyar euroluk cirosunun yaklaşık 2 milyar eurosunu (2,2 milyar dolar) oluşturuyordu.