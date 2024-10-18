Ünlü Havayolu Firması 2 bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor
Havacılık devi 2 bin 500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Şirketin Çarşamba sabahı işçi temsilcilerine durumu aktarmaya başladığı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Havacılık devi Airbus, sıkıntıda olan uydu yapım bölümünde 2 bin 500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. APF'ye göre, bu bilgilere yakın bir kaynak, şirketin Çarşamba sabahı işçi temsilcilerine durumu aktarmaya başladığını bildirdi. İşten çıkarmalar, Airbus’ın savunma ve uzay bölümünü kapsamlı bir şekilde etkileyecek.
Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bu kaynak, işten çıkarmaların detaylarının henüz netleşmediğini ifade etti. 35 bin çalışanı bulunan bu bölüm, geçen yıl Airbus'ın toplam 65,4 milyar euroluk cirosunun yaklaşık 2 milyar eurosunu (2,2 milyar dolar) oluşturuyordu.
Airbus’ın yılın ilk yarısındaki net kârı, uzay iş kolundaki 989 milyon euroluk değer kaybı nedeniyle yüzde 46 düşerek 825 milyon euroya geriledi. CEO Guillaume Faury, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, "Yarı yıllık mali performans esas olarak uzay işimizdeki önemli giderleri yansıtıyor" demişti.
Şirket, aynı bölümde 2023 yılı için 600 milyon euroluk ek bir yatırım gerçekleştirmişti. Avrupa merkezli Airbus, telekomünikasyon uyduları alanında dünya lideri konumundayken, sektördeki talep düşüşü diğer oyuncuları da etkiliyor. Özellikle Fransız Thales, bu yılın başlarında uzay bölümündeki yaklaşık 1.300 pozisyonu yeniden düzenlemişti.