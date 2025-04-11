Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu
Almanya'da güneş kremleri ile ilgili yapılan testte 2 ünlü marka vaat ettiği UV korumayı sağlayamazken, Türkiye'de de satılan 4 markanın güneş kremlerinde yasaklı maddeye rastlandı. Uzmanlar, güneş kremi konusunda sadece fiyata değil, içeriğe ve koruma gücüne de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Son Haber EU
Almanya’da yapılan kapsamlı bir test, güneş kremi kullanıcılarını yakından ilgilendiren çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. 50 ve 50+ faktörlü 14 farklı markanın değerlendirildiği çalışmada, bilinen 2 markanın UV korumasında yetersiz kaldığı, 4 üründe ise yasaklı kimyasallara rastlandığı bildirildi.
GÜNEŞ KREMLERİ TEK TEK İNCELENDİ
Son Haber EU'da yer alan habere göre, Stiftung Warentest’in gerçekleştirdiği testte, sadece UVB değil aynı zamanda UVA ışınlarına karşı koruma, krem yapısı, cilt üzerindeki hissiyat, içerik ve ambalaj gibi kriterler detaylı şekilde incelendi. Testin kazananları 1,7 puanla Eucerin ve Garnier olurken, her iki ürün de çok iyi değerlendirmesiyle öne çıktı.
Fiyat-performans değerlendirmesinde ise Sundance Med Ultra Sensitiv dikkat çekti. Uygun fiyatıyla dikkat çeken bu güneş kremi, yüksek koruma sağlayarak listenin favorileri arasında yer aldı.
İKİ ÜNLÜ MARKA TESTTEN GEÇEMEDİ
Testteki en büyük hayal kırıklığı ise doğal kozmetik ürünleri oldu. I+M Naturkosmetik Berlin – Sun Protect ile en pahalı seçenek olan Junglück SPF 50, vaat ettikleri UVB korumasını sağlayamadı ve UVA ışınlarına karşı da zayıf kaldı. Bu durum, doğal içerikli ürün tercih eden tüketicilerde güven kaybı yarattı.
ÜNLÜ GÜNEŞ KREMİ MARKALARINDA YASAKLI MADDE ŞOKU
Daha da endişe verici olan ise dört üründe yasaklı kimyasal madde DnHexP’nin izine rastlanması oldu. Jean & Len, Nivea Sun, Kiko ve Nø Cosmetics ürünlerinde düşük seviyelerde tespit edilen bu madde nedeniyle söz konusu markalar ancak orta seviyede değerlendirme alabildi.
Uzmanlar, güneş kremi seçiminde sadece fiyat ya da marka bilinirliğine değil, ürünün koruma seviyesi ve içerik listesine mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak isteyen tüketicilere bilinçli seçimler yapılması tavsiye edildi.