Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu

ÜNLÜ GÜNEŞ KREMİ MARKALARINDA YASAKLI MADDE ŞOKU

Daha da endişe verici olan ise dört üründe yasaklı kimyasal madde DnHexP’nin izine rastlanması oldu. Jean & Len, Nivea Sun, Kiko ve Nø Cosmetics ürünlerinde düşük seviyelerde tespit edilen bu madde nedeniyle söz konusu markalar ancak orta seviyede değerlendirme alabildi.

Uzmanlar, güneş kremi seçiminde sadece fiyat ya da marka bilinirliğine değil, ürünün koruma seviyesi ve içerik listesine mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak isteyen tüketicilere bilinçli seçimler yapılması tavsiye edildi.