Ünlü Giyim Devi İflas Etti: AVM'lerin En Sevilen Markasıydı
"Herkes için lüks" sloganıyla yola çıkan Hamburg merkezli ünlü giyim markası Iluxi, iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'nın yükselen moda yıldızlarından biri olan Iluxi, sadece 14 ay sonra iflasın eşiğine geldi. Artı49'un haberine göre online satış yapan marka, yüksek beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak iflasını istedi. 2023 yılında kurulan Hamburg merkezli Iluxi, "üreticiden tüketiciye" modeliyle dikkat çekmiş ve kaliteli, lüks ürünlerle pazara giriş yapmıştı.
Ancak hızlı moda trendine karşı durma iddiasına rağmen, değişen tüketici taleplerine ayak uyduramadı. Markanın kurucusu Edgar Rosenberger, başarısızlığın sorumluluğunu üstlenirken, şirketin beklenen finansmanı bulamaması ve başarısız bir finansman turunun iflasın ana nedenleri olduğunu belirtti.
HERKES İÇİN LÜKS SLOGANI YETMEDİ
"Herkes için lüks" sloganıyla yola çıkan Iluxi, yüksek kaliteli ürünlerle tüketicileri cezbetmeyi amaçlamıştı. Ancak rekabetin yoğun olduğu moda sektöründe, kendine sağlam bir yer edinemedi. Rosenberger, Iluxi'yi hızlı moda akımına karşı konumlandırmış olsa da, sektörün hızlı değişimi ve tüketicilerin sürekli yenilik arayışı, markayı zor durumda bıraktı.
Retail-news.de'ye göre, Iluxi iflas başvurusuna rağmen faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor. Ancak bu durumun ne kadar sürdürülebileceği belirsizliğini koruyor.