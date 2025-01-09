Ünlü Giyim Devi İflas Etti: AVM'lerin En Sevilen Markasıydı

HERKES İÇİN LÜKS SLOGANI YETMEDİ

"Herkes için lüks" sloganıyla yola çıkan Iluxi, yüksek kaliteli ürünlerle tüketicileri cezbetmeyi amaçlamıştı. Ancak rekabetin yoğun olduğu moda sektöründe, kendine sağlam bir yer edinemedi. Rosenberger, Iluxi'yi hızlı moda akımına karşı konumlandırmış olsa da, sektörün hızlı değişimi ve tüketicilerin sürekli yenilik arayışı, markayı zor durumda bıraktı.

Retail-news.de'ye göre, Iluxi iflas başvurusuna rağmen faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor. Ancak bu durumun ne kadar sürdürülebileceği belirsizliğini koruyor.